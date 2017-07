Ne toks efektyvus, tačiau vis dar galingas: „Seasonic Prime Gold“

Intro

Apžvelgdami pirmąjį „Seasonic Prime“ maitinimo šaltinį minėjome, kad ši high-end karta sudaryta iš trijų skirtingo efektyvumo šeimų: Titanium, Platinum ir Gold. Pirmasis titaninis „Prime“ iki pat debesų užkėlė ne tik efektyvumo kartelę, bet ir parodė kone tobulą +12 V reguliaciją su iš koto verčiančiu triukšmų slopinimų be išimties visose trijose pagrindinėse linijose. Reikia sutikti, kad 80+ Gold neskamba taip prašmatniai kaip 80+ Titanium, ko pasekoje be efektyvumo turėtų kažkiek nukentėti ir super tylus ventiliatoriaus darbas, tačiau mes vis dar turime pagrindo tikėtis puikių rezultatų kalbant apie reguliaciją ir bangavimų slopinimą. Gera žinia ta, jog 80+ Gold neturi titaniniam modeliui būdingo premium antkainio, be to „Seasonic“ mums atsiuntė šiek tiek galingesnį 1 kW modelį. Šiuo metu kriptovaliutos kasėjus tikrai turėtų dominti ne tik galingi, bet ir stabilūs maitinimo šaltiniai.