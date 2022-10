Nebrangių ir stipriai panašių orinukų trikova: „Deepcool AK500“ ir „SilentiumPC Fortis 5 ARGB/ Dual Fan“

Sekančioje apžvalgoje turėsime orinukų trijulę: du iš „SilentiumPC“ ir vienas iš „Deepcool“. Abu gamintojai žinomi kaip siekiantys pasiūlyti kuo geresnę vertę ir besitaikantys į didžiausią vartotojų masę, t.y. į tuos, kurie nesitaško pinigais. Visi trys aušintuvai vienas į kitą panašūs savo forma, naudoja didesnį, nuo RAM lizdų atitrauktą, radiatorių už įprastą siaurą tower’į. Tiesą pasakius, „SilentiumPC“ aušintuvai yra beveik identiški, tarpusavyje skiriasi tik naudojamų ventiliatorių skaičiumi. O štai „Deepcool AK500“ yra brangiausias, vietoje šešių šilumos vamzdelių turi penkis ir nenaudoja direct-touch metodo. Be to, šis aušintuvas yra sunkiausias ir pasižymi didžiausiu TDP reitingu – didesniu už „Fortis 5 (Dual Fan)“, nors yra komplektuojamas tik su vienu ventiliatoriumi. Pagal specifikacijas AK500 neatrodo kaip neginčijamas nugalėtojas, todėl savo jam dar teks parodyti, kodėl jis vertas didesnių pinigų už „Fortis 5“ ir „Fortis 5 Dual Fan“.

Apie „SilentiumPC Fortis 5 (Dual Fan)“

Rodome „Fortis 5 ARGB“ komplektaciją, kadangi dėl ARGB palaikymo ji turi kelis papildomus priedus, t.y. ARGB kabelį – prailgintoją bei ARGB valdiklį, kurį sujungus su korpuso reset laidu leidžia keiti RGB efektus. Nors „Fortis 5 ARGB“ turi tik vieną ventiliatorių, tačiau pridedami laikikliai papildomam ventiliatoriui.

„Fortis 5 ARGB“ ir „Fortis 5 Dual Fan“ dalinasi tuo pačiu vienbokščiu radiatoriumi, kuriame yra po 47 aliuminio plokšteles. Nepriklausomai uždėtas ventiliatorius ar ne, abiejų aušintuvų aukštis siekia 159. Esminis skirtumas, jog „Fortis 5 ARGB“ versija turi į radiatorių dengiančią kepurėlę integruotą pašvietimą. Dėl šios priežasties radiatorių veria papildomas kabelis. Pašvietimas bus perduodamas ne tik į kraštus, bet ir į „SilentiumPC“ logotipą. „Fortis 5 Dual Fan“ kepurėlė taip pat turi šį logotipą, tačiau jį išskirti sunku iš bendros juodos spalvos. Į I/O panelės pusę atsuktas kraštas turi didelę išpjovą, be kurios montavimas nebūtų įmanomas. Abiejų kraštų aliuminio plokštelėms suteikta dantyta forma, tokiu būdu padidinant efektyvų paviršiaus plotą. Radiatorių plotis siekia 139 mm – tai nėra patys kompaktiškiausi aušintuvai, todėl galimos PCIe x16 lizdo blokavimo problemos naudojant mini-ITX pagrindines plokštes.

Radiatorių kraštai uždari, taip maksimaliai koncentruojant visą oro srautą į centrą. Dizainas yra asimetrinis tam, kad nebūtų uždengti arčiausiai CPU esantys DIMM lizdai, nes tai padaryti kai radiatoriaus gylis siekia 80 mm nepakanka.

„Fortis 5 Dual Fan“ radiatorius sveria ~630 gramų, kai „Fortis 5 ARGB“ sveria ~710 gramų. Skirtumą sudaro matinio ARGB elemento ir aliumininio viršaus visuma, kai „Fortis 5 Dual Fan“ radiatoriaus kepurėlė pagaminta iš plastiko.

Abu radiatoriai turi po šešis 6 mm skersmens nikeliu padengtus šilumos vamzdelius, kurie su procesoriumi kontaktuos H.D.T. (heatpipe direct-touch) metodu. Kaip įprasta, tokio pagrindo apdirbimas nebūna akinančiai veidrodinis, tačiau „SilentiumPC“ pavyko pasiekti atspindintį paviršių.

„Fortis 5 ARGB“ priklauso vienas 140 mm „Fluctus“ ventiliatorius, kuriame taip pat integruotas ARGB pašvietimas. Ventiliatorius turi papildomą moterišką 4-pin PWM jungtį antrajam ventiliatoriui bei moterišką ir vyrišką 3-pin ARGB jungtis (5 V). Maksimalūs sūkiai – 1400 RPM.

„Fortis 5 Dual Fan“ naudoja 140 mm ir 120 mm „Fluctus“ ventiliatorius. Abudu išvysto 1400 RPM ir patogumo dėlei gali būti sujungti į girliandą. Gamintojo teigimu, visi ventiliatoriai naudoja FDB guolius. Mažesnysis „Fluctus“ ventiliatorius kampuose turi antivibracinius paminkštinimus – graži savybė tokio kainų ruožu produktui.

Apie Deepcool AK500

„Deepcool“ pridedama komplektacija netikėtai turtinga: nemažas kiekis termo pastos, tvirtinimai antrajam ventiliatoriui, firminis atsuktuvas ir LSP adapteris, kuris sumažina sūkius nuo 1850 RPM iki 1550 RPM.

AK500 taip pat priklauso vienbokščių aušintuvų grupei. Nors radiatoriaus aukštis beveik identiškas „SilentiumPC“ radiatorių aukščiui, tačiau „Deepcool“ parinko mažesnio diametro (120 mm) ventiliatorių. Radiatorių sudaro 45 aliuminio plokštelės, kurios ant šilumos vamzdelių sumautos presavimo būdu. Labai panašus plokštelių skaičius nusako, jog atstumai tarp jų beveik identiški. AK500 plotis yra mažesnis už „Fortis 5 ARGB/ Dual Fan“, tačiau netrukdo šiam aušintuvui būti sunkesniu už konkurentus – svoris viršija 1 kg ir tai lengva pajusti tiesiog čiupinėjant aušintuvus. Gamintojas pasirinko suteikti plokštelėms laiptuotą formą tik toje pusėje, kuri bus atsukta į I/O.

AK500 radiatoriaus šonas beveik visas uždarytas, kuo labiau apribojant ventiliatoriaus generuojamo oro srauto išsisklaidymą. Radiatoriaus gylis (be ventiliatorių) 92 mm. Šia kryptimi AK500 yra masyvesnis, todėl „Deepcool“ privalėjo asimetriškumą padidinti dar labiau siekiant kuo geresnio suderinamumo su operatyviąja atmintimi. Dėl didelio asimetriškumo svorio centras toli nuo centro, todėl radiatorius virsta ant šono.

Šilumos vamzdelių galus slepianti blizgi kepurėlė pagaminta iš plastiko, nors iš pirmo žvilgsnio gali sukelti prabangesnės medžiagos įspūdį. Viename iš kampų turime „Deepcool“ logotipą. Dangtelis kartu slepia ir angą, pro kurią bus kišamas atsuktuvas tvirtinant radiatorių.

AK500 turi penkis 6 mm skersmens šilumos vamzdelius. Chromu padengti vamzdeliai sueina į bendrą taisyklingo kvadrato formos pagrindą, kuris taip pat yra chromuotas ir pasižymi veidrodiniu spindesiu.

AK500 priklauso vienas 120 mm skersmens FK120 ventiliatorius, kuris išvysto 1850 RPM ir sukuria 2,19 mm/H 2 O statinį slėgį prie 31,5 dBA. Ventiliatorius naudoja aukštos kokybės FDB guolius ir kampuose turi antivibracinius padukus.

Specifikacijų palyginimas

SilentiumPC Fortis 5 ARGB SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan Deepcool AK500 Radiatoriaus tipas Vienbokštis Radiatoriaus išmatavimai (su ventiliatoriais)

144 (P) x 159 (A) x 107 (G) mm 144 (P) x 159 (A) x 131 (G) mm 129 (P) x 158 (A) x 117 (G) mm Metalas, iš kurio pagamintas radiatorius Aliuminis + nikeliuoti H.D.T. šilumos vamzdeliai Aliuminis + nikeliuoti H.D.T. šilumos vamzdeliai Aliuminis + nikeliuoti šilumos vamzdeliai viename pagrinde Svoris su ventiliatoriais 835 g 890 g 1040 g Šilumos vamzdelių konfigūracija 6x 6 mm 5x 6 mm TDP reitingas

220 W 240 W Ventiliatorių išmatavimai

140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm Pridėtų ventiliatorių skaičius 1 2 1 Ventiliatorių specifikacijos 300 – 1400 RPM 300 – 1400 RPM 300 – 1400 RPM 500 – 1850 RPM, 69 CFM, 2,19 mm/H 2 O , 31,5 dBA Su LSP adapteriu 500 – 1550 RPM. Maksimalus ventiliatorių skaičius 2 RGB + – – Palaikomi lizdai LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(1/3), LGA 2066, AM2(+), AM3(+), AM4, AM5, FM1, FM2(+) LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(1/3), LGA 2066, AM2(+), AM3(+), AM4, AM5, FM1, FM2(+) LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(1/3), LGA 2066, AM4, AM5 Garantinis laikotarpis (Lietuvoje)

72 mėn (72 mėn) 36 mėn (24 mėn) Mažiausia kaina

~49 € ~45 € ~55 €

Montavimas: Fortis 5 ARGB/ Dual Fan turi niuansų

Abu „Fortis 5“ aušintuvai dalinasi ta pačia montavimo sistema ir, deja, tomis pačiomis problemomis. Problema nėra susijusi su nepatogumu ar sudėtingumu. Žingsnių skaičius yra identiškas montuojant „Deepcool AK500“ aušintuvą, o vartotojo gidas pakankamai suprantamas, tačiau galėtų būti pateiktas ir aiškiau. Didžiausia problema susijusi su arčiausiai CPU esančio DIMM lizdo blokavimu. Nors „SilentiumPC“ radiatoriui suteikė asimetrinį dizainą ir iš pažiūros ventiliatorius lizdo neperdengia, tačiau įstačius RAM modulį jam tenka didelis laužimas. Radiatorių neturintis atminties modulis įtilptų, tačiau šiais laikais tokių absoliuti mažuma.

Montuojant AK500 ant LGA 1700 lizdo taipogi galima pasirinkti aušintuvo kryptį, o žingsnelių skaičius tas pats. Vis dar esame maloniai nustebę komplektacijoje esančiu specialiu atsuktuvu (paprasto ilgio greičiausiai nepakaktų), tačiau esminis skirtumas lyginant su „Fortis 5 ARGB/ Dual Fan“, jog arčiausiai CPU esantis DIMM lizdas nėra blokuojamas ir jame įstatytas modulis nepatiria laužimo.

Rezultatai

Aušintuvai testuojami aplinkos temperatūrai siekiant 24 °C. Naudojama „Gooseberry“ modeliavimo scena, kuri trunka ~17 minučių. Testo metu i7-12700F @5,1 GHz sąnaudos (CPU Package Power) kyla iki 165 W.

„Deepcool AK500“ užima lyderio poziciją tiek pagal maksimalią, tiek pagal vidutinę tik P branduolių temperatūras: atitinkamai rodo -11 °C ir ~-10 °C didesnį efektyvumą. Ant „Fortis 5 Dual Fan“ esantis papildomas 120 mm skersmens pull ventiliatorius nesugeba sumažinti CPU temperatūros. Norėdami įsitikinti, kad rezultatai teisingi, „Fortis 5 Dual Fan“ buvo permontuotas antrą kartą, tačiau rezultatai nepakito. Antrasis ventiliatorius neduoda jokios naudos, tik ~1 dBA padidina triukšmo lygį. To užtenka, kad iš virtualaus negirdimo aušintuvo („Fortis 5 ARGB“) imtume girdėti nežymų oro plazdenimą. Savo ruožtu AK500 yra ne tik efektyviausias, bet ir triukšmingiausias – jis generuoja 36 dBA. Patikrinkime, kaip AK500 efektyvumas keičiasi sumažinus triukšmo lygį iki 32 dBA.

AK500 Fortis 5 ARGB Fortis 5 Dual Fan

Kas atsitinka prisukus AK500 ventiliatorių? Iš esmės nieko. Tam, kad AK500 pagal garsą susilygintų su „Fortis 5 ARGB“, sūkius reikėjo sumažinti nuo 1850 RPM iki 1400 RPM. Dėl šios priežasties LSP adapterio, kuris sumažina sūkius iki 1550 RPM, net nebandėme. Maksimali spartinto i7-12700F temperatūra padidėjo tik 2 °C, vidutinė ~+3 °C. Abu „Fortis 5“ aušintuvai lieka toli už AK500 nugaros.

AK500 @1400 RPM

Išvados

Laikas reziumuoti trijų vidutinės klasės orinukų, kuriuos skiria vos 10 eurų ir 20 W (TDP), pasirodymą. „Deepcool“ orinius aušintuvus imame mėgti vis labiau ir tam yra svari priežastis. AK500 buvo visa galva pranašesnis už abu „SilentiumPC“ aušintuvus, maksimalią ir vidutinę P branduolių temperatūrą išlaikydamas 11-10 °C mažesnę. Pasikartosime, kad šis aušintuvas turi vos 20 W didesnį TDP reitingą. Didžiausis smūgis varžovams suduodamas suvienodinus triukšmo lygį iki virtualiai negirdimų 32 dBA, kai labai nežymus efektyvumo praradimas toliau leido dominuoti prieš abu „SilentiumPC“ aušintuvus.

Iš čia išplaukia jausmas, jog „Fortis 5 ARGB“ ir „Fortis 5 Dual Fan“ aušintuvais nelikome itin sužavėti. Iš dalies būtų galima teigti, kad „Fortis 5“ duetas yra geri pasirinkimai, nes spartintas i7-12700F sėkmingai ataušinamas abiems aušintuvams esant labai tyliems. Suvienodinus triukšmą AK500 išlieka galva aukščiau, tačiau „Fortis 5 Dual Fan“ pusėje išlieka 10 € mažesnė kaina. Būtent du ventiliatorius turintį „Dual Fan“ modelį galima įsigyti keliais eurais pigiau, deja, antrasis ventiliatorius nieko pozityvaus neprideda. Tuo išvadas ir būtų galima baigti, jei ne seniau išbandytas „be quiet! Pure Rock 2 Black“. Būdamas vienodai tylus „Pure Rock 2“ aušina pora laipsnių efektyviau, be to, neblokuoja nė vieno DIMM lizdo, kai „SilentiumPC“ aušintuvai realiai neleido arčiausiai CPU esančiame DIMM lizde naudoti atminties modulio. „SilentiumPC“ bandė to išvengti, tačiau apsiskaičiavo per gerą milimetrą.

Taigi 10 € didesnė investicija į „Deepcool AK500“ atrodo tikrai įtikinamai, jau nekalbant apie AK400, kuris nepaisant mažesnių gabaritų bei mažesnės kainos taip pat pranoks abu „SilentiumPC“ orinukus.