„Patriot P210“: mėgstantiems rizikuoti arba pirkti katę maiše

Intro

2,5 formato SATA magistralę turintys SSD kaupikliai ne tik kad prarado populiarumą – naujų modelių išleidimų praktiškai nebevyksta, juos galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Praėjusiais metais viena iš tų labai retų naujienų buvo „Patriot P210“ išleidimas. P210 modelis yra P200 atnaujinimas, kuris savo laiku tarp DRAMless tipo SATA kaupiklių paliko gerą įspūdį – „Crucial BX500“ neturėjo jokių vilčių testuojant 1 TB versijas. Kadangi ant popieriaus P210 sparta yra mažesnė už senųjų P200 bus įdomu stebėti, ar „Patriot“ atliktas atnaujinimas nėra pagrįstas vien gamybos kaštų taupymu. Be to, per metus kainų skirtumas tarp SATA ir PCIe 3.0 x4 naudojančių kaupiklių turėjo dar labiau sumažėti. Greitai permetus akimis kainoraščius neradome, kad kuris nors 2 TB NVMe kaupiklis būtų pigesnis nei 200 eurų, todėl prieš testavimą P210 pozicijos nėra jau tokios blogos. Belieka patikrinti, ar 40-50 eurų mažesnė kaina leis užsimerkti prieš spartos deficitą, kurį P210 neabejotinai turės prieš NVMe kaupiklį, pavyzdžiui, tokios pat talpos „Corsair MP400“.