„Ryuo“ ir „Ryujin“ iš „Asus“: stulbinamas grožis, būtinybė turėti „Asus“ pagrindinę plokštę ir nesuveikusi „Noctua“ pagalba

Intro

AIO (All In One) arba CLCs (Closed Loop Liquid Coolers) aušinimo sistemomis šiais laikais prekiauja praktiškai visi, kas netingi. Nuo tokių pionierių, kaip „Antec“ ir „Corsair“ iki naujokų, kaip „SilentiumPC“ ir „Akasa“. Tikrai keista, kad sąraše nebuvo „Asus“, kuri jau yra įkėlus koją beveik visur, kur įmanoma. Paskutiniais žingsniais kompanijos produktų portfelis pasipildė periferiniais gaming komponentais, išorinėmis laikmenomis ir… AIO aušinimo sistemomis. „Asus“ į rinką žengia iškart su dvejomis serijomis, kurioms parinkti keisti pavadinimai. „Ryujin“ yra high end serija, kurią sudaro 240 mm ir 360 mm radiatoriai. Išvertus „Ryujin“ reiškia „visų drakonų dievas“. Tuo tarpu „Ryuo“ reiškia „visų drakonų karalius“, kas logiškai pastato šios serijos AIO sistemas žemiau „Ryujin“. Ne mažiau logiška ir tai, kad „Ryuo“ serijoje nėra 360 mm radiatoriaus ir ji sudaryta iš 120 mm bei 240 mm radiatorių. Nors apžvalgai „Asus“ nesuteikė pagal gabaritus efektyviausios „Ryujin“ 360 mm sistemos, tačiau tikėjimą 240 mm įrenginiu stiprina tai, kad jam priskirti „Noctua industrialPPC“ ventiliatoriai, kurie yra išskirtinai sukurti darbui ant radiatorių bei pasižymi ilgaamžiškumu. Žengdama į AIO sistemų rinką „Asus“ ne tik dar labiau padidina konkurenciją, bet ir įneša naujovių. „Ryujin“ vandens blokai turi po papildomą ventiliatorių, kuris padeda aušinti aplinkinius komponentus, pavyzdžiui, VRM grandinę ar M.2 lizde esantį SSD kaupiklį. Tame pačiame bloke integruotas 1,77″ OLED ekranėlis, realiu metu padedantis sekti temperatūras, dažnius ir kitą svarbią informaciją. Skirtingai nei papildomas ventiliatorius, ši ypatybė nėra išskirtinė vien „Ryujin“ sistemoms. Ekranėlį turi ir „Ryuo“. Lieka patikrinti, kaip veikia visos šios inovacijos, bei kur tiksliai atsidurs 240 mm „Ryujin“ ir „Ryuo“ radiatoriai efektyvumo lentelėse.