„Turing“ traukiniui benuvažiuojant: „KFA2 RTX 2070 Super WTF“ vaizdo plokštės apžvalga

„KFA2 RTX 2060 Super EX [1-Click OC]“ vaizdo plokštė paliko tikrai gerą įspūdį. Prieš testavimą nesitikėjome, kad šios vaizdo plokštės konstrukcijoje bus tiek nedaug plastiko, o aušintuvas neleis temperatūrai pakilt virš 60 °C išlaikant pagirtiną tylos lygį. Tai yra brangiausiai įkainotas RTX 2060 Super modelis – KFA2 kažko rimtesnio norintiems 2060S nesiūlo, tačiau tai nereiškia, kad gamintojas pasiūloje neturi labiau „nupoliruotų“ modelių. Viskas prasideda nuo RTX 2070 Super. KFA2 siūlo net penkias modifikuotas versijas, pradedant „[1-Click OC]“ ir baigiant HOF („Hall of Fames“). Tarp jų papuola dar du „Super EX“ modeliai, kartu ir WTF („Work The Frames“) versija, kuri reitinguojama iškart po pačios tituluočiausios HOF. Nenuostabu, kad pagal užimamą poziciją „KFA2 RTX 2070 Super WTF“ aušinimo sistema yra sudaryta iš trijų ventiliatorių, palaikančių pusiau pasyvų režimą ir turinčių RGB pašvietimą. Būtent šiuos aspektus, tylą ir RGB, labiausiai linkęs akcentuoti gamintojas. Patikrinkime, ar WTF duoda tai, ką ir turėtų.