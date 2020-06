Žaidžiame su „ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming“ ir „Threadripper 3960X“ (II dalis)

Intro

Su vienintele išimtimi, kuria tapo „Winrar“, 24 branduolius turintis „Threadripper 3960X“ tiesiog nušlavė visus kitus mūsų turėtus procesorius taikant programinio tipo apkrovą. Tai neginčijamas 3D modeliavimo monstras, tačiau niekas nepirks tokio procesoriaus išskirtinai žaidimų sesijoms. Visgi būtų įdomu sužinoti, kaip sėkmingai AMD HEDT platforma gali susitvarkyti su tokio tipo apkrova, kuriai ji nebuvo suprojektuota. Tiksliau būtų sakyti, kad būtent šiuolaikiniai žaidimai vis dar nėra teisingai optimizuojami daugiabranduoliams procesoriams ir spartesnio žaidimų veikimo receptas išlieka nepasikeitęs – pakankamas branduolių kiekis ir kuo didesnis taktinis dažnis. TR 3960X branduolių turi daugiau nei reikia, tačiau specifiniuose žaidimuose tai gali padaryti meškos paslaugą, kai dėl ypač didelio branduolių skaičiaus atsiranda planavimo (scheduler) problemos, lydimos didžiulio spartos deficito. Dvylikos fizinių branduolių, kuriuos turi TR 1920X, tikrai nėra per maža nei vienam šiuolaikiniam žaidimui, todėl bendru lygiu bus galima įvertinti, kiek silpniausias 3-ios kartos „Threadripper“ dėka patobulintos architektūros ir didesnio taktinio dažnio tapo spartesnis už „Threadripper 1920X“, kuris užėmė tarpinę poziciją tarp TR 1900X (8C/16T) ir TR 1950X (16C/32T) modelių. Kaip ir priklauso pasirinktai apžvalgos temai (gaming) naudosime marketiniu sukirpimu tam skirtą TRX40 pagrindinę plokštę. Pabandysime įvertinti, ar „ASUS TRX40-E Gaming“ papildomos savybės (kaip WiFi, pagerintas VRM aušinimas) yra vertos prašomos didesnės kainos. Dėl iš esmės identiškos VRM grandinės nesitikime, jog „ASUS TRX40-E Gaming“ leis sumažinti energijos sąnaudas ramybės režime, tačiau pabandyti verta.