144 sluoksnių NAND atmintis 2021 metais

Dabartinė NAND technologija leidžia pagaminti 64 sluoksnių lustus, kas yra didelis pasiekimas. Dėl to matome vis didesnės ir didesnės talpos SSD kaupiklius. Planuojama, kad iki 2021 metų NAND lustai turės 144 sluoksnius. Sluoksnių ne tiks bus daugiau, bet jie bus ir mažesni. To tikslas, žinoma, yra padidinti talpą viename luste. Visa tai buvo atskleista per „Memory Workshop“ renginį Kiote, Japonijoje.

Per artimiausius 12 mėn NAND gaminančios kompanijos tikisi pradėti gaminti 96 sluoksnių lustus. Tai leis viename NAND luste talpinti iki 1 terebit informacijos. Dabartiniai 64 sluoksnių NAND lustai talpina iki 512 gigabits duomenų. 2020 metų planas yra 128 sluoksnių NAND, o 2021 turėtume išvysti 144 sluoksnių NAND.