„nVidia“ generalinis direktorius pasisakė apie GPP

„GeForce Parter Program“ pastaruosius kelis mėnesius sulaukė nemažai dėmesio, dažniausiai neigiamo. Per visą tą laiką iš „nVidia“ šia tema nebuvo girdėti iki tol nieko, kol buvo pranešta apie programos nutraukimą. Per ketvirčio finansinių rezultatų ataskaitos paskelbimą šia tema pasisakė ir „nVidia“ generalinis direktorius Jen-Hsung Huang, po to kai gavo klausimą apie GPP.

Jen-Hsung Huang vėl daug kalbėjo apie skaidrumą. Jis sako, kad daugeliui GPP labai patiko, bet kai kurie programos nekentė. Jo manymu, vienas, žaidėjams skirtas, prekinis ženklas vienai vaizdo plokščių kompanijai yra gera idėja. Taip pirkėjai pirkdami, tarkim ROG, žinos ką jie gauna ir tai yra skaidriau. Daug vaizdo plokščių su tuo pačiu prekių ženklu yra mažiau skaidru.

Mums kyla šioks toks klausimas, jei „nVidia“ jau taip rūpi skaidrumas, tai kodėl kompanija pardavinėja kiek kitokių specifikacijų vaizdo plokštes su tuo pačiu pavadinimu. Visai neseniai buvo pranešta, kad perkant nešiojamus kompiuterius galime gauti daug lėtesnę MX 150 grafikos posistemę nei galvojame, nors pavadinimas tas pats. Kur dar GTX 1060. Nors pavadinimas tas pats, bet perkant GTX 1060 3 GB gauname apkarpytą grafikos procesoriaus versiją, nors pavadinimas yra identiškas kaip ir GTX 1060 6 GB. Atrodo, kad skiriasi tik atminties kiekis.

Toshiya Hari – Goldman Sachs & Co. LLC

Great. Thank you so much. Jensen, I had a question regarding your decision to pull the plug on your GeForce Partner Program. I think most of us read your blog from last Friday. I think it was, so we understand the basic background. But if you can describe what led to this decision and perhaps talk a little bit about the potential implications, if any, in terms of your ability to compete or gain share. That will be really helpful. Thank you so much.

Jen-Hsun Huang – NVIDIA Corp.

Yeah. Thanks for your question, Toshiya. At the core, the program was about making

sure that gamers who buy graphics cards knows exactly the GPU brand that’s inside. And the reason for that is because, we want gamers to – the gaming experience of a graphics card depends so much on the GPU that is chosen.

And we felt that using one gaming brand, a graphics card brand, and interchanging the GPU underneath causes it to be less – causes it to be more opaque and less transparent for a gamer to choose the GPU brand that they wanted. And most of the ecosystem loved it. And some of the people really disliked it.

And so instead of all that distraction, we’re doing so well. And we’re going to continue to help the gamers choose the graphics cards, like we always have, and things will sort out. And so we decided to pull the plug because the distraction was unnecessary and we have too much good stuff to go do.