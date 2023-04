„AGON by AOC“ ir „Red Bull“ partnerystė žaidimų srityje tęsiasi ir 2023 metais

Amsterdamas, balandžio 21 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklų – ir „Red Bull“ 2023 m. vėl apjungė jėgas, kad užkariautų e-sporto pasaulį. Šis bendradarbiavimas prasidėjo 2019 m. ir nuo tada nuolat sulaukia pasisekimo, nes abu prekės ženklai siekia žaidimų bendruomenei visame pasaulyje suteikti dar daugiau azarto ir veiksmo.

Praėjusiais metais ši partnerystė parėmė 519 renginių 23 šalyse, suteikdama 580 „AGON by AOC“ žaidimų monitorių e-sporto scenoms visame pasaulyje. 2022 m. „Red Bull“ e-sporto renginiai pritraukė daugiau nei 100 tūkst. žiūrovų, gyvai stebėjusių renginius vietose ir internete. Renginių transliacijų įrašai sugeneravo 14,7 mln. peržiūrų – iš viso net 432 mln. peržiūrėtų minučių.

Visuose šiuose renginiuose naudojami „AOC GAMING“, „AGON“ ir „AGON PRO“ monitoriai, kad dalyviai galėtų pasiekti geriausius įmanomus rezultatus. „AGON PRO“ serija – tai aukščiausio lygio monitoriai iš „AGON by AOC“ asortimento, skirti e-sporto atletams ir entuziastams. Šie aukščiausios klasės žaidimų monitoriai buvo sukurti bendradarbiaujant su profesionaliomis e-sporto organizacijomis, tokiomis kaip garsioji „G2 Esports“ komanda, kad užtikrintų geriausią žaidimų patirtį, kai statymai yra labai aukšti ir tarpusavyje varžosi žaidimų legendos. Šie monitoriai, pasižymintys aukštu, iki 360 Hz, atsinaujinimo dažniu, žaibišku vos 0,5 ms atsako laiku ir trumpu įvesties vėlavimu, yra sukurti varžyboms.



Moderniausi ekranai, jaudinantys e-sporto mūšiai.

Šie trys „Red Bull“ ir „AGON by AOC“ remiami e-sporto turnyrai, šalia daugybės kitų, 2022 metais sutraukė milžiniškas auditorijas:

– „Red Bull Campus Clutch“: Šis pasaulinis „Valorant“ turnyras yra skirtas tik universitetų studentams, o 2022 m. serija vyko 50 šalių ir 300 universitetų. Geriausios komandos iš 400 renginių pateko į 2022 m. gruodžio 13-16 d. įvykusį pasaulinį finalą, kuris vyko „Pacaembu“ stadione San Paule, Brazilijoje. „Campus Clutch“ titulą bei pagrindinį 20 000 eurų prizą kovoje su „Canadian 07″ laimėjo „Northwood“ komanda iš JAV.

– „Red Bull Flick“: Pasaulinė CS:GO 2 prieš 2 turnyrų serija, kurioje specialiai pritaikytuose žemėlapiuose mėgėjų duetai ir kviestinės komandos varžėsi pagal „Hold the Spot“ taisykles. Geriausios komandos iš 13 šalių pateko į 2022 m. lapkričio 19-20 d. Kopenhagoje, Danijoje, vykusį pasaulinį finalą. Didžiajame finale mėgėjų duetas Alecas „Puteli“ Koivanenas ir Juho „8Juho8″ Kankaanpää iš Suomijos komandos „KUUsamo.gg“ tapo 2022 m. „Red Bull Flick Invitational“ čempionais ir 20 000 eurų prizo laimėtojais.

– „Red Bull Solo Q“: Šis mėgėjiškas „League of Legends“ 1 prieš 1 turnyras, vykęs 18-oje šalių, baigėsi 2022 m. spalio 14-16 d. Manhetene, Niujorke, įvykusiu finalu, kuriame triumfavo Ahilleas „SneakyLemon“ Natsis. Šiais metais vyksta „Solo Q“ atrankos varžybos, o finalas 2023 m. gegužės 19 d. Londone vyks „Mid-Season Invitational“ (MSI) metu, todėl dalyviai turės galimybę asmeniškai stebėti MSI turnyrą ir kartu varžytis savo kovose.

„Mes, „AGON by AOC“, džiaugiamės galėdami tęsti partnerystę su „Red Bull Esports“, kuri sėkmingai tęsiasi nuo 2019 m. Mūsų abipusis įsipareigojimas plėsti žaidimų varžybų ribas leido sukurti nepamirštamų įspūdžių tiek dalyviams, tiek sirgaliams. Didžiuojamės galėdami ir toliau remti šiuos prestižinius renginius naudodami pažangiausias ekranų technologijas, kurias naudojame savo žaidimų monitoriuose“, pridūrė Anna Stefańczyk, AOC Pasaulinio Marketingo Vadovė.

Dabar, be kitų renginių, auga intriga dėl 2023-ųjų turnyrų:

„Red Bull Flick 2023 Finland x AGON by AOC“ – 2023 m. balandžio 22 d. (šeštadienis)

„Red Bull Solo Q Denmark x AGON by AOC“ – 2023 m. balandžio 29 d. (šeštadienis)

„Red Bull Solo Q Argentina x AGON by AOC“ – 2023 m. gegužės 6 d. (šeštadienis)

Be to, „Red Bull“ ir „AGON by AOC“ ir toliau remia vieną prestižiškiausių kovinių žaidimų renginių „Red Bull Kumite“.

Jaudinančių renginių ir aukščiausios klasės žaidimų monitorių dėka „Red Bull“ ir „AGON by AOC“ bendradarbiavimas e-sporto pasaulyje 2023 m. neabejotinai sukurs dar daugiau įspūdžių ir energijos. Sekite naujienas ir pasiruoškite pakelti žaidimų patirtį į kitą lygį!