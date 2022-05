Žaidimų ateitis – jau čia: MiniLED ir 240 Hz

„AGON by AOC“ pristato didelio našumo, 240 Hz, HDR1000 žaidimų monitorių „AGON PRO AG274QZM“

Amsterdamas, 2022 m. gegužės 17 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklų – pristato 68,58 cm (27″) „AGON PRO AG274QZM“ – itin spartų 240 Hz žaidimų monitorių su QHD skiriamąja geba ir kvapą gniaužiančia MiniLED IPS panele. „AG274QZM“ puikiai suderina ryškias ir tikslias IPS panelės spalvas su MiniLED foniniu apšvietimu, turinčiu 576 pritemdymo zonas. Tai leidžia monitoriui gauti aukšto lygio „DisplayHDR 1000″ sertifikatą su 1200 nitų didžiausiu ryškumu, tame pačiame kadre rodyti gilią juodą spalvą ir ryškią saulės šviesą, kartu siūlant tikrą aukštos klasės žaidimų spartą (1 ms GtG) be kompromisų, kurios ieško konkurencingi žaidėjai.

Sukurtas sėkmei

„AGON PRO AG274QZM“ yra naujas „AGON PRO“ šeimos narys, skirtas žaidimų bendruomenės legendoms: profesionaliems žaidėjams ir esporto entuziastams. „AGON PRO AG274QZM“ pasižymi išskirtiniu meistriškumu ir apdovanojimais („Red Dot“ dizaino apdovanojimas) įvertinta forma bei tvirtu, ergonomišku stovu. Stovas su įmontuotu kabelių valdymu siūlo aukščio, posvyrio, pasukimo ir pavertimo stačiai reguliavimą, kad būtų užtikrintos sveikos ir patogios žaidimų sesijos.

Trijų pusių berėmė 27 colių IPS panelė su 1,07 mlrd. spalvų turi QHD raišką (2560×1440) ir 240 Hz atnaujinimo dažnį – geriausias funkcijų derinys šiuolaikiniams aukštos klasės konkurenciniams žaidimams. QHD skiriamoji geba yra tinkamas taškas dabartiniams grafiniams procesoriams, leidžianti pasiekti ir didelį našumą, ir didelį kadrų kiekį. Kita vertus, 240 Hz atnaujinimo dažnis šiandien yra naujas bazinis lygis konkurencingiems FPS žaidėjams, kurie ilgą laiką buvo įpratę prie 144 Hz ir didesnio atnaujinimo dažnio. Dėl tikro 1 ms GtG atsako laiko greitas veiksmas monitoriuje rodomas sklandžiai, beveik be vaizdo dveijinimosi. Dėl esamo suderinamumo su „Nvidia G-Sync“, naudojant kintamą atnaujinimo dažnį, pašalinamas vaizdo trūkčiojimas ir plyšinėjimas.

Kuo daugiau, tuo geriau

Pagrindinė konkurencingo „AG274QZM“ ypatybė – MiniLED foninis apšvietimas su 576 atskiromis reguliuojamomis zonomis. Įjungus foninį apšvietimą tik nedidelėje panelės dalyje, monitorius gali pasiekti iki 1200 nitų ryškumą ir rodyti ryškius vaizdinius, pavyzdžiui, saulės šviesą, ugnį ir t. t., tuo pat metu rodydamas gilius ir tamsius šešėlius. Šis didelis dinaminis diapazonas labai padidina suvokiamą kontrasto santykį ir užtikrina sodrią, ryškią ir įtraukiančią žaidimų patirtį. Naudojant pridedamą monitoriaus ekrano apsaugą nuo tiesioginės šviesos, ekranas gali įveikti tokius iššūkius, kaip ryški aplinkos šviesa ar scenos ir (arba) užpildymo šviesų atspindžiai, todėl suvokiamas kontrastas dar labiau padidėja. Sertifikuotas pagal „VESA DisplayHDR 1000″, „AG274QZM“ siūlo tikrą HDR patirtį kartu su greitu atnaujinimo dažniu ir ryškia QHD skiriamąja geba.

Be to, „AG274QZM“ puikiai tinka žaidėjams, kurie taip pat dirba iš namų arba naudoja kompiuterį turinio kūrimui. Šis universalus monitorius turi USB-C jungtį, o 65 W galia leidžia įkrauti ir maitinti prijungtus nešiojamuosius kompiuterius. Turėdamas 4x USB 3.2 prievadus, monitorius gali veikti kaip jungčių stotelė ir prijungti papildomus periferinius įrenginius, pavyzdžiui, klaviatūrą, pelę ir pan. Naudodami integruotą KVM jungiklį, naudotojai gali keisti vaizdo šaltinį (pvz., žaidimų kompiuterį ir darbo ar transliacijos kompiuterį), bet ir toliau naudoti tą pačią klaviatūrą ir pelę.

Norint pritaikyti monitorių prie individualių naudotojų darbo stalo nustatymų, „AG274QZM“ galinėje dalyje yra „Light FX RGB“ apšvietimas, kurį galima sinchronizuoti su kita „AGON by AOC“ įranga. Logotipo projektorius taip pat projektuoja AGON logotipą ant darbo stalo, kad jis būtų dar puošnesnis. Pridedamas ledo ritulio formos „QuickSwitch“ valdiklis palengvina OSD nustatymų reguliavimą, be to, jį taip pat galima valdyti vairalazde arba „G-Menu“ programine įranga.

„AGON PRO AG274QZM“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. birželio mėn. už gamintojo rekomenduojamą kainą – 1299,90 EUR.