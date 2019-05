AM4 platformoje gausime 16 branduolių

Pirmą kartą išgirdus apie AMD planus AM4 platformoje pasiūlyti 16 branduolių procesorius daugelis į tai žvelgė skeptiškai, bet informacijos apie tai vis daugėja ir daugėja. Pirma apie 16 branduolių „Zen 2“ procesorius prakalbo „AdoredTV“, po to buvo dar keletas gandų, o dabar apie tokį procesorių prakalbo APISAK, kurio įrašai dažniausiai pasitvirtina.

Zen2 ES 16 Core

Base clock 3.3 Ghzฺ

Boost clock 4.2 Ghz

MB X570

This CPU name can't decode by decode chart

PS(ภาพหน้าจออาจจะอัพโหลดให้ในภายหลัง)

— APISAK (@TUM_APISAK) May 9, 2019