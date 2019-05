MSI jau gundo su savo AMD X570 pagrindine plokšte

Oficialaus X570 pagrindinių plokščių pristatymo dar nebuvo, jo tikimąsi „Computex“ parodos metu, bet gamintojams tai netrukdo gundyti pirkėjų su būsimais produktais.

MSI nusprendė pateikti keletą neaiškių vaizdų, kurie mums duoda užuominą apie būsimą X570 pagrindinę plokštę. Matomi 567 skaičiai šifruojami kaip X570 mikroschemų rinkinys ir 6-os kartos WiFi. Tuo pačiu dar matome skaičių 3000, o tai užuomina į „Ryzen 3000“ procesorius.

Priminsime, „Computex“ paroda startuoja gegužės 28 dieną.

Can you decode the hidden meanings of the unmber 5,6,7 here? Have a guess before our upcoming big reveal!#MSI #Computex2019 #Gamingmotherboard pic.twitter.com/ktBoPDQVMb

— MSI Gaming (@msitweets) May 9, 2019