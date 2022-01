AM5 platforma bus ilgalaikė kaip ir AM4

AMD generalinė direktorė Lisa Su „PC World“ atskleidė kompanijos planus susijusius su būsima AM5 platforma. Lisa Su sako, kad jie yra patenkinti kaip evoliucionavo AM4 platforma, AMD būtent ir žadėjo, kad AM4 lizdas yra ilgam ir kompanija mano, kad tai yra gerai kompiuterijos pasaulio bendruomenei ir pačiai AMD. Kompanija planuoja panašiai elgtis ir su AM5 platforma ją naudojant kelioms procesorių kartoms, bet konkretaus metų kiekio, kiek AM5 lizdas gyvuos Lisa Su dabar pasakyti negali. Lisa Su dar pridūrė, kad esama AM4 platforma rinkoje dar liks keliems metams. Tai reiškia, kad vienu metu bus pardavinėjami AM4 ir AM5 lizdo procesoriai.

“Well, we’ve been extremely pleased with how AM4 has evolved….we said we would keep that socket for a long time and we have. We continue to believe that it has been good for the community and frankly, it’s been good for us as well. As we bring things along, it was time to do a socket transition for the new I/O in the new technology, but I think strategy-wise, it should be similar. I don’t have an exact number of years but I would say that you should expect that AM5 will be a long-lived platform as AM4 has been. I think we’re expecting AM4 to stay in the marketplace for quite some years and it will be sort of an overlapping type of thing.”

— Dr. Lisa Su