AMD „FidelityFX Super Resolution“ (FSR) išleis birželio 22 dieną

Kaip ir buvo tikėtasi, taip ir atsitiko. „Computex“ pranešimo metu AMD atskleidė „FidelityFX Super Resolution“ technologijos išleidimo datą, tai yra birželio 22 diena. Patogiau šią technologiją vadinti tiesiog FSR ir tai yra NVIDIA DLSS analogas. AMD atskleidė, kad FSR technologiją galės naudoti ne tik naujausių vaizdo plokščių turėtojai, FSR taip pat veiks ir su NVIDIA vaizdo plokštėmis ir su AMD APU procesoriais. Tad palaikomų įrenginių kiekis bus labai didelis, o FSR standartą galės naudoti visi norintys. Technologija taip pat veiks su pagrindiniais API: DirectX12, DirectX11 ir Vulkan.

Pasak AMD, „FidelityFX Super Resolution“ naudoja erdvinio išdidinimo techniką, kuri sugeneruoja „super rezoliucijos“ vaizdą iš kiekvieno kadro. Šiai technikai nereikia prieš tai buvusių kadrų judėjimo informacijos, o taip pat nereikia specialaus suderinimo su žaidimu.

Transliacijos metu AMD pademonstravo FSR veikimą „Godfall“ žaidime. Su „FSR Performance“ nustatymu galime išgauti net iki 3 kartus daugiau spartos, bet naudojant daugiausiai kokybės suteikiantį „FSR Ultra“ nustatymą papildomos spartos pridedama 59 %. Teigiama, kad žaidėjai vidutiniškai gali tikėtis dvigubos spartos žaidimuose naudojant FSR.

„FidelityFX Super Resolution“ technologija bus išleidžiama birželio 22 dieną, tada AMD yra pasiruošę atskleisti daug daugiau informacijos apie FSR.

Super Resolution

Major framerate boosts combined with high-quality, high-resolution graphics!

Four different quality modes proposed: Performance, Balanced, Quality, and Ultra Quality.

Cross-platform

FSR is not limited to the latest GPU architectures only! It runs on a large variety of GPUs.

Wide API support for DirectX®12, Vulkan®, and DirectX®11!

Once released, FSR can be ported onto multiple platforms without restriction.

Open source

In due course, FSR 1.0 will be provided here on GPUOpen under the MIT license.

Easy to integrate

The same great experience that you expect from AMD FidelityFX, with a low barrier of entry.

Full shader source code provided for a smooth and flexible integration.

Fixed and arbitrary scaling supported.

Highly optimized

FSR is hand-optimized for fast performance across a wide variety of GPUs.