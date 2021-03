AMD „FidelityFX Super Resolution“ iš karto išleis visiems RDNA produktams

AMD dar praėjusiais metais atskleidė, kad kuria DLSS analogą – „FidelityFX Super Resolution“. Apie šią AMD technologiją daug informacijos nėra, teigiama, kad ji kuriama DirectML API pagrindu, kuris yra „Windows“ mašinų mokymosi bibliotekos dalis. Daugelis tikėjosi, kad vakar vykusio RX 6700 XT atskleidimo renginio metu AMD užsimins ir apie „FidelityFX Super Resolution“, bet nieko naujo nesužinojome.

Visiems gerai žinomas Youtuber‘is, Linus Sebastian, iš „Linus Tech Tips“ atskleidė naujos informacijos apie „FidelityFX Super Resolution“. Jis teigia, kad AMD nori „FidelityFX Super Resolution“ technologiją vienu metu išleisti visiems RDNA produktams. Tai apimtų net tik RDNA 1 bei RDNA 2 vaizdo plokštes, bet ir „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X/S“ konsoles. Kada „FidelityFX Super Resolution“ bus galima naudoti, kol kas nėra žinoma.

Labai tikėtina, kad AMD prie „FidelityFX Super Resolution“ projekto tenka praleisti daugiau laiko nei norėtųsi, nes nėra taip lengva išvystyti šią technologiją. Mes visi puikiai pamename, koks pasvilęs blynas buvo DLSS 1.0 ir tik su DLSS 2.0 technologija pradėjo veikti taip, kaip turėtų.

Apparently, rather than rushing [FidelityFX Super Resolution] out the door on only one new top-end card, they want it to be cross-platform in every sense of the word. So they actually want it running on all of their GPUs, including the ones inside consoles, before they pull the trigger.

It would’ve been nice to have it ready by the time the cards launched, but as we saw with Nvidia’s DLSS 1.0 versus DLSS 2.0, it could be for the best.

— Linus Sebastian, Linus Tech Tips