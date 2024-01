AMD FSR 3 įgalintas „Call of Duty III“ ir „Warzone“

Oficialus „AMD FidelityFX Super Resolution 3“ (FSR 3) palaikymas, įskaitant kadrų generavimą, buvo išplėstas į „Call of Duty III“ ir „Warzone“ žaidimus su naujausiu pataisymu. Į jį įtraukta FSR 3 parinktis, leidžianti pasirinkti vieną iš penkių išankstinių našumo nustatymų – Ultra Performance, Performance, Balanced, Quality ir Native; Native yra analogiškas NVIDIA DLAA išankstiniam nustatymui – kokybės pagerinimas esant natūraliai raiškai, be mastelio didinimo. Pasirinkus didinimo ir aštrinimo parinktį AMD FSR 3.0, taip pat galite naudoti atskirą perjungiklį Frame Generation (kadrų generavimas), kuris beveik dvigubai padidina kadrų dažnį naudojant AMD technologiją.

„Call of Duty III“ ir „Warzone“ yra bene didžiausios žaidimų frančizės, kuriose iki šiol įdiegta FSR 3. Oficialiai palaikomų FSR 3 žaidimų sąrašas yra nedidelis – vos penki kiti žaidimai: „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Forspoken“, „Immortals of Aveum“, „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ ir „Motorcubs RC“; tačiau AMD paskelbus FSR 3 kodą GPUOpen, žaidimų modifikavimo bendruomenė ėmėsi šios funkcijos, išplėsdama neoficialius FSR 3 ir Frame Generation modifikavimus žaidimams, neįtrauktiems į šį sąrašą. Verta paminėti, kad naujausioje CoD III pataisoje FSR 3 visiškai pakeitė FSR 2.1.