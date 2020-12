AMD ir toliau gamins referencinio dizaino RX 6900 XT/6800 XT/6800 vaizdo plokštes

Vakar buvo pasirodžiusi informacija, kad AMD dabar nutraukia referencinio dizaino RX 6900 XT/6800 XT/6800 vaizdo plokščių gamybą. Tokią informaciją buvo gavęs prancūzų „Cowocotland“ tinklapis. Gal ši informacija kažkada ir buvo teisinga, bet AMD ją paneigė. Naujausiais duomenimis patvirtino, kad toliau gamins referencinio dizaino RX 6900 XT/6800 XT/6800 vaizdo plokštes. Nors anksčiau patys AMD teigė, kad referencinio dizaino gamyba bus nutraukta 2021 metų pradžioje.

[…] RX 6900 XT MBA is already at the end of its life even though it has not yet been launched. Just like the RX 6800 MBA and the RX 6800 XT MBA, production has been one shot for this card. A brand told us that they only have about forty cards for France, not one more […] those who manage to have an RX 6900 XT MBA will have a real collector [item] in their hands.

— Aurélien LAGNY, Cowcotland