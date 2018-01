AMD: mes esame įsipareigoję žaidėjams

Visai neseniai „nVidia“ parodė visiems, kaip jai svarbu žaidėjai ir kreipėsi į mažmenininkus, kad jie vaizdo plokščių paliktų ir žaidėjams. Galima sakyti, kad panašiai elgiasi ir AMD. Kompanija nori visiems priminti, kad jiems rūpi ir žaidėjai. AMD generalinė direktorė Lisa Su pareiškė, kad jie yra labai įsipareigoję žaidėjams ir tai nesikeis. Tuo pačiu pranešta, kad ateityje pamatysime daugiau produktų, skirtų grynai skaičiavimams.

Jau po „nVidia“ pareiškimo buvo kalbų, kad skelbiant tokius pareiškimus tik norima gerai atrodyti žaidėjų akyse. Panašiai atrodo ir AMD pareiškimas, nes jokių realių veiksmų suvaldyti vaizdo plokščių trūkumo nebus imamasi.

We’re very committed to gaming so that’s not going to change, but you will see us do some more purpose-built products for the compute side of things.