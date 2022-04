AMD MI300 turės iki aštuonių grafikos procesorių lustų

Kaip ir MI200, MI300 yra duomenų centrų produktų šeima. Todėl galima drąsiai sakyti, kad MI300 turi ne vieną specifikacijų rinkinį ir šį produktą bus galima įsigyti įvairiuose formatuose, turinčiuose nuo dviejų iki aštuonių HBM3 atminties lustų. Be to, MI300 turės 3D krovimo technologiją su I/O (arba bazinėmis) čipelėmis-plytelėmis tiesiai po naujais grafikos procesoriaus lustais. Taip teigia gerai žinomas YouTube‘eris „Moor‘s Law is Dead“.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad MI300 grafikos procesoriai – vykdomieji lustai neva turės ne vieno tipo IP bloką, o suteiks klientams galimybę rinktis iš kelių variantų. Po kiekvienu 5 nm grafikos procesoriumi yra I/O lustas. Ši bazinė čipelė, kuri gaminama naudojant 6 nm technologinį procesą, yra prijungta prie dviejų HBM3 atminties lustų.

Kalbant apie galią, kiekvienas vykdomasis lustas gali suvartoti apie 150 W. Tai reikštų, kad galingiausia konfigūracija gali sunaudoti daugiau nei 600 W, nes tokių lustų gali būti iki aštuonių. Tai neturėtų labai stebinti, turint omenyje, kad MI250X jau turi 560 W TDP reitingą.

Kiekvieno vykdomojo lusto plotas turėtų būti apie 110 mm², o didžiausio varianto silicio pagrindo plotas siektų net 2750 mm². Šie vykdomieji lustai taip pat turėtų apie 20 000 jungčių tarpusavyje, o tai yra dvigubai daugiau nei „Apple“ turi su savo „M1 Ultra“. Kol kas „Instinct MI300“ išleidimo data yra nežinoma.