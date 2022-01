AMD pašalino blogo įrašą apie tai, kad žaidėjams 4 GB atminties yra per mažai

„KitGuru“ pastebėjo, kad AMD prieš RX 6500 XT išleidimą pašalino blogo įrašą, kuriame kalbama apie atminties kiekį žaidimams. 2020 metais AMD sakė, kad žaidėjams 4 GB atminties buferio yra per mažai ir tai gali lemti mažesnį kadrų kiekį, trūkčiojimus ar net klaidas, bet po pusantrų metų AMD tenka išleisti RX 6500 XT, kuri būtent turi tik 4 GB atminties. Mes suprantame, kad šiuo metu aplinkybės rinkoje nemalonios, dėl to „Navi 24“ lustas, kurtas labai žemai spartai ir pagrinde nešiojamiems kompiuteriams buvo perkeltas į aukštesnę spartos pakopą. Dėl to RX 6500 XT turi tik PCIe 4.0 x4 sąsają, 64 bit atminties valdiklį su maksimaliu 4 GB atminties buferiu, bet toks yra šis „Navi 24“ lustas ir to dabar nepakeisi. Atminties kiekį padidinti būtų įmanoma, kaip RTX 3090 modelyje. Reikėtų atmintį dėti iš abiejų montažinės plokštės pusės, o tokio lygio produktui tai tikrai būtų per egzotiškas sprendimas.

AMD tikrai nereikėjo šalinti blogo įrašo, kuris buvo paskelbtas išleidžiant RX 5500 XT 8 GB, kuri, beje yra greitesnė už ką tik pasirodžiusią RX 6500 XT 4 GB.

AMD is leading the industry at providing gamers with high VRAM graphics solutions across the entire product offering. Competitive products at a similar entry level price-point are offering up to a maximum of 4GB of VRAM, which is evidently not enough for todays games. Go Beyond 4GB of Video Memory to Crank Up your settings. Play on RadeonTM RX Series GPUs with 6GB or 8GB of VRAM and enjoy gaming at Max settings.

— AMD in June 2020