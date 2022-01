Sulaukėme „Radeon RX 6500 XT“ apžvalgų

AMD oficialiai išleido „Radeon RX 6500 XT“ vaizdo plokštes, o apžvalgininkai paskelbė savo testus. Jau prieš išleidimą žinojome, kad RX 6500 XT bus gan keistas produktas dėl tik 64 bit atminties valdiklio, PCIe 4.0 x4 sąsajos ir labai didelio grafikos procesoriaus dažnio. Dėl to vienuose žaidimuose RX 6500 XT atrodo gan stipri, kur grafikos procesoriaus neriboja atminties pralaidumas, bet kituose visiškai silpna, kur reikia spartesnės atminties posistemės ir PCIe pralaidumo. Vidutiniškai RX 6500 XT šiek tiek atsilieka nuo RX 5500 XT ir demonstruoja panašą spartą į GTX 1650 Super. Be to, jei RX 6500 XT įdėtume į pagrindinę plokštę su PCIe 3.0 jungtimi iš karto prarastume beveik 15 % spartos 1080p raiškoje, kas yra tikrai labai daug. Dar RX 6500 XT nežiba ir efektyvume, tiksliau, yra labai prasta, nes ją lenkia visos šiuolaikinės vaizdo plokštes. „Radeon RX 6500 XT“ yra labai keistas produktas, bet būtent tai ir gauni, kai silpniausią nešiojamiems kompiuteriams skirtą lustą bandai paversti tuo kuo jis nėra.