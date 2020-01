AMD šiemet ruošiasi pasiūlyti atnaujintus „Navi“ lustus

Finansinės ataskaitos teikimo metu AMD generalinė direktorė, Lisa Su, dar kartą patvirtino, kad šiemet sulauksime naujos kartos RDNA architektūros vaizdo plokščių. Čia kalbama apie didelį „Navi“ lustą, apie kurį gandai sklando jau ilgai. Įdomu, kad tuo pačiu buvo užsiminta, kad sulauksime ir atnaujintų esamų „Navi“ vaizdo plokščių. Tai reiškia, kad esami lustai gaus minimalius pakeitimus ir naujus pavadinimus. Tikriausiai čia kalbama apie RX 5700 vaizdo plokščių seriją.

Antros kartos RDNA lustai, arba tiesiog RDNA2, turėtų būti gaminami naudojant 7nm+ EUV litografiją. Tai leis padidinti tranzistorių tankį, dažnį ir spartą. Tikimasi, kad RDNA2 lustai turės dedikuotą techninę įrangą ray tracing efektams apdoroti. Daugiau informacijos apie didelį „Navi“ lustą tikimasi sužinoti kovo mėnesį, kai vyks AMD „Investor Day“ konferencija.

Q: Lisa, can you give us some idea of what new GPUs you’re expected to launch to the rest of 2020, for PCs and for data center?

LS: Yes. In 2019, we launched our new architecture in GPUs, it’s the RDNA architecture, and that was the Navi based products. You should expect that those will be refreshed in 2020 – and we’ll have a next-generation RDNA architecture that will be part of our 2020 lineup. So we’re pretty excited about that, and we’ll talk more about that at our financial analyst day. On the data center GPU side, you should also expect that we’ll have some new products in the second half of this year.