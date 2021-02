AMD žada papildomą RX 6900/6800 referencinio dizaino vaizdo plokščių kiekį pirmame ketvirtyje

AMD darbuotojas, Riche Corpus, interviu metu prasitarė, kad kompanija planuoja papildomą kiekį referencinio dizaino RX 6900/6800 serijos vaizdo plokščių pirmame 2021 metų ketvirtyje. Tuo pat metu AMD rems ir partnerius, kurie siūlo savo dizaino „Navi 21“ vaizdo plokštes. Referencinio dizaino RX 6900/6800 geriausia yra pirkti iš AMD tinklapio, nes ten jos pardavinėjamos už rekomenduojamą kainą. Referencinio dizaino RX 6900/6800 vaizdo plokštės bus gaminamos dar kurį laiką, o vėliau AMD kliausis tik savo partneriais, kad jie tenkintų rinkos poreikį.

Kaip ir visada, AMD atstovas nepateikė tikslių skaičių apie būsimą RX 6900/6800 vaizdo plokščių tiekimą.

Based on the response to our AMD Radeon RX 6800 Series and Radeon RX 6900 XT reference design graphics cards, we are extending production to make them available to as many gamers as possible on AMD.com at SEP. Additional reference cards are expected to be available in the first quarter of 2021. We will also continue supporting our partners in the development of their custom AMD Radeon™ RX 6000 Series graphics card designs.

— AMD’s Ritche Corpus – Sr. Director, ISV SW Alliances, Radeon Technologies Group