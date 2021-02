„Battlefield 6“ išleidimas turėtų įvykti 2021 metų pabaigoje

Savo finansinės ataskaitos atskleidimo metu „Electronic Arts“ pranešė, kad „Battlefield 6“ žaidimo išleidimas įvyks vėliau šiais metais. Teigiama, kad žaidimas išnaudos sekančios kartos platformas, kad būtų sukuriami dar tikroviškesni mūšiai. Taip pat buvo pasakyta, kad „Battlefield 6“ žemėlapiai bus „precedento neturinčio dydžio“. Tai tikriausiai reiškia, kad viename žemėlapyje bus daugiau nei 64 žaidėjai. Būtent toks limitas yra dabar. Tikimasi, kad „Battlefield 6“ tema bus modernūs laikai kaip buvo „Battlefield 4“ žaidime.

We’re looking forward to sharing a lot more about our plans in the months ahead, including our next Battlefield experience, which will mark a return to all-out military warfare. The game takes full advantage of the power of next-generation platforms to bring massive, immersive battles to life with more players than ever before. Featuring maps with unprecedented scale, the next edition of Battlefield takes all the destruction, player agency, vehicle and weapon combat that the franchise is known for and elevates it to another level. The team is focused and the game is ahead of our internal milestones. We’ll reveal the game in the spring, and deliver a defining Battlefield experience for our players in the 2021 holiday season.”

— EA CEO Andrew Wilson