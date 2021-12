Neapsisprendžiate, kokią techninę įrangą šiemet pasidovanoti?

AOC dovanų gidas švenčių sezonui

Amsterdamas, 2021 m. gruodžio 9 d. – Ekranų specialistas AOC ir jo išvestinis prekės ženklas „AGON by AOC“, vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekių ženklų, šiais metais pristatė platų monitorių ir išorinių įrenginių asortimentą. Apibendrindama svarbiausius šių metų verslo, pramogų ir žaidimų sąrankas, AOC pristato puikias dovanų idėjas artėjančiam šventiniam sezonui.



Itin elegantiškas – Ultra HD

Turite naujų pasižadėjimų Naujiesiems metams? „AOC U27V4EA“ iš į vertę orientuotos V4 serijos yra 27 colių (68,58 cm) 4K raiškos (3840 x 2160 pikselių) monitorius su IPS panele, siūlančia plačius stebėjimo kampus. Glotnus, minimalistinis tripusis berėmis dizainas elegantiškai pritaps prie jūsų stalo. Ekrano 350 nitų ryškumas yra pakankamai didelis, jog jį būtų patogu naudoti saulės apšviestose patalpose. 112 % sRGB ir 83 % Adobe RGB gamos monitorius puikiai tinka skaitmeniniams vaizdams ir vaizdo įrašams redaguoti dėl savo ypač detalios 4K raiškos, o pasibaigus darbo valandoms jis puikiai tinka žaidimams dėl savo adaptyvaus sinchronizavimo palaikymo ir 4 ms GtG atsako laiko. Prašmatnus „U27V4EA“ apima visas šias plačias funkcijas, o siūloma mažmeninė kaina – viso labo 369 €, tad tai yra ideali dovana daugelio namų biurams.

Pakelkite namų ofisą į kitą lygį

„AOC Q32P2CA“ dar labiau pakelia funkcionalumo kartelę. Šis 31,5 colio (80 cm) monitorius su IPS panele siūlo QHD skiriamąją gebą (2560 x 1440 pikselių), suteikia didelį ekrano plotą bei perduoda puikią skiriamąją gebą. „Q32P2CA“ vienu malonumu naudojimui padaro jo USB-C jungtis. Nešiojamuosius kompiuterius ir planšetinius kompiuterius, palaikančius USB-C DisplayPort Alternate režimą, galima lengvai prijungti prie monitoriaus, kad būtų išplėstas ekranas, o monitorius gali įkrauti šiuos įrenginius iki 65 W galia per USB-C, todėl nereikia antro maitinimo laido ir taip sumažinama netvarka ant darbo stalo. Viena iš verslui skirtos P2 serijos dalių, „Q32P2CA“ turi ergonomišką stovą, kuriame galima reguliuoti aukštį, pakreipimą, pasukimą ir paversti monitorių. Tokios funkcijos kaip „Low Blue Light“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija sumažina akių nuovargį, o naudotojams tai padeda išlikti susikaupusiems darbo metu. Monitorius puikiai tinka įvairioms programoms, kurioms bus naudingi sodrūs ir tiksliai apibrėžti vaizdai, taip pat daug aiškesni judantys vaizdai dėl atitinkamai 1,07 mlrd. spalvų palaikymo, 75 Hz atnaujinimo dažnio ir 4 ms GtG. Ypač tiems, kurie dirba namuose su savo nešiojamaisiais kompiuteriais, „Q32P2CA“ (mažmeninė kaina: 449 €) arba jo Ultra HD giminaitis su aptakiu tripusiu bekraščiu dizainu, „U32P2CA“ (mažmeninė kaina: 569 €) yra puiki produktyvumą skatinanti dovana.

Greitas ir ryškus žaidimas

Tikram žaidėjui geriausia dovana galimai bus patvarus žaidimams skirtos sąrankos papildymas aukštos kokybės priedu. „AGON by AOC“ pripažinta „AOC GAMING G2“ serija siūlo išskirtinę vertę, ypač su savo kolekcijos „27G2U“ (mažmeninė kaina: 279 €). Dėl 144 Hz atnaujinimo dažnio, 27 colių (68,58 cm) „27G2U“ puikiai tinka greitiems FPS, RPG, veiksmo ar MOBA žaidimams. Jis taip pat gali pasigirti Full HD (1920 x 1080) IPS panele, užtikrinančia ryškias, natūralias ir tikslias spalvas. Dėl platesnio nei įprasto 24 colių ekrano dydžio, „27G2U“ leidžia lengviau matyti detales, o įprastos vaizdo plokštės gali pasiekti aukštą kadrų kiekį tuo pačiu išlaikant Full HD raišką. „Motion Blur Reduction“ (MBR) sumažina atsako laiką iki 1 ms MPRT, užtikrindama sklandžią ir ryškią žaidimų patirtį. Dėl ergonomiško stovo, žemos mėlynos šviesos režimo ir nemirgėjimo technologijos žaidėjai gali jaustis patogiai ir mėgautis maloniomis žaidimų sesijomis.

Žaidėjams, labiausiai vertinantiems greitį ir kadrų dažnį, „C27G2ZU“ bus puiki dovana. 27 colių „C27G2ZU“ turi 240 Hz atnaujinimo dažnį ir tik 0,5 ms MPRT atsako laiką, tokiu būdu perteikdamas švarų ir ryškų greito tempo vaizdą konkurencinių žaidimų metu. Jo VA panelė su dideliu 3000:1 kontrasto santykiu ir 1500R išlinkio kampu pilnai įtraukia žaidėjus. Konkurencingiems žaidėjams, turintiems greitus refleksus, „C27G2ZU“ siūlo puikų funkcijų derinį už puikią kainą (mažmeninė kaina: 299 €).

Panirkite į simuliaciją

AGON, „AGON by AOC“ aukščiausios klasės serija žaidėjams siūlo aukščiausios kokybės ir funkcijų gausa kupiną patirtį – ypač skrydžio, lenktynių ar bet kokių pirmojo asmens simuliatorių gerbėjams. Nuostabus 49 colių (124 cm) „AGON AG493UCX2“ (mažmeninė kaina: 1099 €) skirtas žaidėjams, siekiantiems peržengti realybės ribas. 1500R išlinkis, itin platus 32:9 kraštinių santykis ir 5120 x 1440 pikselių dviguba QHD raiška ne tik visiškai padengia naudotojo periferinį regėjimo lauką, bet ir pagerina jų situacijos žaidime suvokimą. Turėdami platų matymo lauką, sim-lenktynininkai gali lengvai pamatyti šoniniuose veidrodėliuose kaip jų oponentai juos lenkia, o sim-pilotai gali pažvelgti į šonus ir patikrinti kilimo ir tūpimo taką prieš galutinį nusileidimą. 165 Hz atnaujinimo dažnis ir 1 ms MPRT atsako laikas užtikrina labiau įtraukiantį potyrį ir „sujungimo“ pojūtį, o 400 nitų ryškumas, 3000:1 kontrastas, DisplayHDR 400 palaikymas ir 90 % DCI-P3 gamos sritis užtikrina natūralų, sodrų ir spalvingą vaizdą. Be to, monitorius yra ergonomiškas ir padidina produktyvumą namų biure arba ant transliuotojo stalo, nes ekrane veikia “paveikslėlis paveikslėlyje” režimas, KVM jungiklis ir USB-C jungtis (65 W energijos tiekimas).

Nuo profesionalų – profesionalams

„AGON PRO“, „AGON by AO“C aukščiausios klasės monitorių serija esporto entuziastams, skirta itin konkurencingiems žaidėjams ir tiems, kurie nepasitenkins vien tik antra vieta. „AGON PRO AG254FG“ (mažmeninė kaina: 849 €) yra tiesiog nuostabus žaidimams su dideliu atnaujinimo dažniu, turintis akinantį 360 Hz atnaujinimo dažnį, 1 ms GtG atsako laika ir NVIDIA G-SYNC sertifikatą. 24,5 colio (62,23 cm) „AG254FG“ turi 3 pusių bekraštę Fast-IPS panelę Full HD (1920 x 1080), perteikia sodrias spalvas (100 % sRGB aprėptis) ir gali pasigirti prašmatniu dizainu (reddot dizaino apdovanojimo laureatas). Komplekte esantis nuimamas ekrano skydas pašalina šešėlius ir atspindžius nuo išorinių šviesos šaltinių, todėl yra puikus žaidimams tiek dieną, tiek naktį. Su išskirtinai žema įvesties delsa monitorius taip pat turi „NVIDIA Reflex Latency Analyzer“ technologiją, atsakingą už tai, kad naudotojai galėtų išmatuoti bendrą sistemos delsą ir iš anksto nustatyti galimas monitoriaus problemas.

Žaidimams skirta įranga – ne tik monitoriai: sustiprinkite savo sąranką

Nors žaidimų monitoriai daugiausia apima vaizdinę bendros žaidimų patirties dalį, garso ir įvesties įrenginiai yra ne ką mažiau svarbūs. „AGON by AOC“ apima visus fronte savo misijoje apimti visa žaidimų ekosistemą.

„AOC GAMING GH300“ (mažmeninė kaina: 55,90 €) yra 7.1 žaidimų ausinės su nuimamu mikrofonu. Didelės 50 mm neodimio membranos siūlo švarų garsą plačiame dažnių diapazone (20 Hz – 20 kHz), o integruotas 24 bitų/96 kHz DAC atkuria studinės kokybės garsą. Dėl virtualaus 7.1 erdvinio garso palaikymo žaidėjai gali klausytis ir tiksliai nustatyti savo priešų žingsnius arba mėgautis nuostabiu garsiniu fonu.

„AOC GAMING GM500“ (mažmeninė kaina: 27,90 €), dvipusė pelė, skirta kairiarankiams ir dešiniarankiams, yra viena iš paprasčiausių, tačiau tuo pačiu viena iš tobuliausių dovanų bet kokio lygio žaidėjams. Palaikanti „NVIDIA Reflex“ technologiją, užtikrinančią praktiškai nulinę delsą, šioje pelėje yra aukštos kokybės, tikslus „Pixart“ jutiklis ir patvarūs „Omron“ jungikliai, tinkantys daug energijos reikalaujančioms ir greito tempo varžyboms. 5000 DPI, 20 g pagreitis ir 100 IPS sekimo greitis leidžia kuo tiksliausiai perteikti naudotojo veiksmus žaidime.

„AOC GAMING GK500“ (MSRP: 70,90 €) yra idealus „GM500“ pelės kompanionas. 104 klavišų mechaninė žaidimų klaviatūra su tylesniais, linijinio stiliaus „Outemu“ Red jungikliais, kuriuos taip mėgsta ir vertina žaidėjai. Rašymas ir žaidimas tampa vienu malonumu dėl visų paspaustų klavišų užfiksavimo ir 100% apsaugos nuo dubliavimosi funkcijų.

Visuose trijuose išoriniuose įrenginiuose yra „Light FX RGB“ apšvietimas, kurį galima plačiai pritaikyti naudojant įvairius efektus naudojant „AOC G-Menu“ programinę įrangą ir sinchronizuoti su „AOC Light FX“ įranga, pradedant periferiniais įrenginiais ir baigiant monitoriais.