NVIDIA: RTX 2060 12 GB pasiūla pagerės gruodžio pabaigoje

2021 metais tikrai niekas nenori dar vienos „Turing“ architektūros vaizdo plokštės, bet yra kaip yra. Dar blogiau, kad RTX 2060 12 GB perleidimas atrodo kiek chaotiškai ir neparuoštai. RTX 2060 12 GB buvo perleista gruodžio 7 dieną, bet parduotuvėse šių grafikos kortų beveik nebuvo, o tos parduotuvės, kurios gavo šių vaizdo plokščių siuntą jas siūlė įsigyti už kosmines kainas. Kas taip pat keista, kad NVIDIA nepranešė oficialios RTX 2060 12 GB kainos, tai, žinoma, daroma dėl savaime suprantamų priežasčių. Rekomenduojamos kainos parduotuvėse vis tiek nebus.

Daugeliui tikrai yra keista kam iš viso reikėjo perleisti RTX 2060 12 GB jei net nebuvo sukurta normalios pasiūlos. NVIDIA atstovas „PC Gamer“ pareiškė, kad partnerių vaizdo plokščių pasiūla pagerės gruodžio pabaigoje ir pagerėjimas tęsis visą sausį.

Partner card availability to ramp starting the end of December through January.

— PC Gamer quoting NVIDIA Spokesperson