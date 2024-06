ASUS žada pagerinti garantinio aptarnavimo procedūras, po to kai šio klausimo ėmėsi „Gamers Nexus“

ASUS įsipareigojo atlikti keletą svarbių klientų aptarnavimo skundų nagrinėjimo pakeitimų, kai kurie iš jų įsigalios iš karto, o kiti – vėliau šiais metais. Klientai taip pat gali prašyti bendrovės iš naujo ištirti ankstesnius skundus. Taip pat reikėtų paminėti, kad čia kalbama apie JAV, kokios garantinio aptarnavimo praktikos bus vykdomos Europoje ir tuo labiau Lietuvoje neaišku.

Tie, kurie mano, kad ASUS netinkamai išnagrinėjo jų ankstesnius garantijos prašymus dėl per didelės kainos ar neteisingai diagnozuotos problemos, dabar gali prašyti bendrovės iš naujo išnagrinėti atvejį el. paštu executivecare@asus.com. ASUS pateikė „Gamers Nexus“ toliau pateiktą pakartotinio nagrinėjimo prašymo išsiuntimo šabloną. Išsamesnė versija turėtų pasirodyti rugsėjo mėn.

Jūsų vardas ir pavardė (kaip nurodyta jūsų garantiniame skunde (toliau RMA)):

RMA numeris:

Serijos numeris:

RMA paraiškos šalis:

Aprašykite ankstesnį RMA ginčą:

patvirtinamieji dokumentai (pvz., apmokėta sąskaita faktūra, pranešimas apie pasiūlymą, nuotraukos):

Papildomi atsiliepimai (neprivaloma)

Praėjusį mėnesį problemos pasiekė virimo tašką, kai „YouTube“ kanalas „Gamers Nexus“ pasiskundė, kad ASUS per daug apmokestino ir neteisingai nurodė „Asus ROG Ally“ gedimus, kurį kanalas įsigijo apžvalgai. „Gamers Nexus“ išsiuntė „ROG Ally“ dėl sugedusio valdymo mechanizmo, kuriam vis dar galiojo garantija. Tačiau ASUS bandė iširriklauti 191 JAV dolerį už mažyti korpuso apgadinimą, tačiau „Gamers Nexus“ su tuo nesutiko.

Po to, kai kanalas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame ASUS kaltinama sukčiavimu, paprasti naudotojai pradėjo dalytis savo nesekmės istorijomis apie ankstesnius incidentus su bendrovės klientų aptarnavimo tarnyba. Bent vienas naudotojas apkaltino ASUS, kad už paprastą remontą pareikalavo tūkstančių dolerių permokos.

Vėliau ASUS atsiprašė ir pažadėjo imtis pokyčių. Neseniai „Gamers Nexus“ paskelbė valandos trukmės vaizdo įrašą, kuriame išsamiai aprašyta bendrovės planuojama veiksmų eiga po ilgų diskusijų su atstovais.

Nukentėjusiems klientams gali būti grąžinti pinigai už netikėtus aptarnavimo, siuntimo, darbo ir mokesčių, susijusių su per brangiu ar nereikalingu remontu, mokesčius. Siuntimo kompensacijos taikomos visiems garantinio remonto darbams, net jei jie siunčiami kartu su negarantinėmis prekėmis.

Taip pat planuojami keli organizaciniai pokyčiai. ASUS kuria darbo grupę, kuri iš naujo išnagrinės ankstesnes neigiamas klientų apklausas ir nustatys tobulintinas sritis. Be to, remonto centrai nebegalės reikalauti, kad būtų atlyginta kliento padaryta žala, nepasikonsultavę su ASUS, taip sumažindami finansines paskatas atlikti brangesnį remontą. Be to, naujas JAV įsikūręs pagalbos centras suteiks klientams daugiau lankstumo dėl remonto ir atnaujintų dalių.

Kitą savaitę bendrovė taip pat padarys pareiškimą dėl „ROG Ally“ microSD kortelės prievado, kuris sulaukė kritikos. Vartotojai įtaria, kad dėl nešiojamojo žaidimų kompiuterio šilumos išmetimo angos vietos SD kortelės perkaista. Nors iki šiol ASUS šios problemos iki galo nepripažino, atnaujintame „ROG Ally X“ microSD kortelės lizdas perkeltas į kitą vietą.