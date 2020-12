„CD Project Red“ sako, kad padės norintiems grąžinti „Cyberpunk 2077“ žaidimą

„Cyberpunk 2077“ žaidimas buvo labai laukiamas, bet, panašu, kad kūrėjams reikėjo dar šiek tiek laiko, o galbūt visai atsisakyti senos kartos konsolių versijos. Jei asmeninių kompiuterių „Cyberpunk 2077“ žaidimo versija yra pakenčiama ir ją tikrai galima žaisti, tai „PlayStation 4“ ir „Xbox One X“ konsolių savininkai yra visiškai nusivylę. Su senesnėmis konsolėmis „Cyberpunk 2077“ atrodo tragiškai, be to, sparta irgi yra apgailėtina. Kadrų kiekis dažnai būna žemesnis nei 30 fps. Žinoma, niekas nesitikėjo, kad „Jaguar“ branduoliai ir senos kartos grafika, esanti PS4 ir „Xbox One X“ konsolėse, pasiūlys įspūdingą grafiką, bet situacija dabar yra labai prasta. Mes gi visi žinome, kad toks žaidimas, kaip GTA V, išleistas 2013 metais, su konsolėmis atrodo visai neblogai, o taip pat turi daug protingesnį žaidimo variklį, dėl to kompiuterio valdomi personažai elgiasi sumaniau.

„CD Project Red“ sako, kad „Cyberpunk 2077“ gaus didelius atnaujinimus sausio ir vasario mėnesiais. Su būsimais atnaujinimais bus pagerinta grafika „PlayStation 4“ ir „Xbox One X“ konsolėse, bet grafikos lygis vis tiek nepakils iki tokio kaip su galingu asmeniniu kompiuteriu ar naujos kartos konsole. Asmeniniams kompiuteriams skirta „Cyberpunk 2077“ versija irgi pastoviai gaus atnaujinimus, kurie pagerins spartą ir ištaisys klaidas.

Konsolių žaidėjai, kurie nenori laukti „Cyberpunk 2077“ pataisymų, gali žaidimus grąžinti per PSN ir XBOX parduotuves, o tie, kurie pirko fizines žaidimo kopijas, pirmiausia turi bandyti žaidimą grąžinti į parduotuvę. Jei parduotuvė nesutinka grąžinti pinigų už žaidimą reikia susisiekti su „CD Project Red“ (el. paštu: helpmerefund@cdprojectred.com) ir pagalba bus suteikta. Tiesa, pagalba dėl grąžinimų bus suteikiama tik iki gruodžio 21 dienos.