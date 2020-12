NVIDIA bandė palikti „Hardware Unboxed“ be testavimo pavyzdžių, bet stipriai nudegė

Jei sekate Tech YouTuber‘ius tai tikrai žinote „Hardware Unboxed“ kanalą. Tai kanalas, kuris turi labai gerą reputaciją ir visada stengiasi pateikti viską kaip yra iš tikro. „Hardware Unboxed“ prieš savaitgalį gavo nemalonų NVIDIA laišką. NVIDIA nusprendė, kad kompanijai nepatiko paskutinės RTX 30 serijos vaizdo plokščių apžvalgos, nes jose per mažai kalbama apie Ray Tracing, DLSS ir kitas išskirtines NVIDIA technologijas ir dėl to „Hardware Unboxed“ nuo šiol nebegaus būsimų „Founders Edition“ vaizdo plokščių. Jei norės testavimo pavyzdžių „Hardware Unboxed“ galės kreiptis į NVIDIA partnerius. Išsamų laišką pamatysite „Hardware Unboxed“ video.

Dabar situacija jau visiškai pasikeitė. Didelis kiekis YouTube‘rių pašėlo sužinoję tokią NVIDIA praktiką ir išreiškė didelį pasipiktinimą, tad NVIDIA suskubo atsiimti savo pirminį laišką ir atsiprašė. Nepaisant to, NVIDIA tikrai gavo labai daug neigiamo dėmesio. Išsamiau apie šitą situaciją sužinosite pažiūrėję video.

NVIDIA atsiprašymo laiškas:

Hi Steve –

Thanks for your note. I just wanted to say again how sorry I am for my original email.

I overstepped my bounds and it’s as simple as that.

I love seeing all the ways reviewers test and report on our products and I value your contributions.

Suggesting that I would withhold samples because I didn’t agree with your commentary is simply inexcusable and crossed the line.

I failed myself, my colleagues, and the amazing community of reviewers I consider my friends.

You all work so hard in service of the gaming industry we love – you deserved better from me.

I hope you will forgive my mistake and give me the opportunity to be of service to you in the future.

It would be great if you can share this with your fans so they know how I feel.

Thanks,