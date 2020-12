„CD Project Red“ jau gavo tiek pajamų, kad padengė „Cyberpunk 2077“ kūrimo kaštus

Dar penktadienį „CD Project Red“ savo investuotojams pranešė, kad kompanija vien iš išankstinių „Cyberpunk 2077“ žaidimo užsakymų padengė jo kūrimo išlaidas, o taip pat reklaminių kampanijų išlaidas. Kiek žinoma, „CD Project Red“ pardavė apie 8 milijonus išankstinių „Cyberpunk 2077“ žaidimo kopijų. Padengus žaidimo kūrimo kaštus jau pirmą savaitę visi būsimi pardavimai taps pelnu, o tai puikios naujienos „CD Project Red“.

2021 metų pradžioje sulauksime pirmo didelio „Cyberpunk 2077“ atnaujinimo, kuris bus nemokamas, o iki tol bus taisomos įvairios klaidos. Vėliau pasirodys mokami „Cyberpunk 2077“ papildymai, bet apie juos informacijos kol kas nėra.

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that the estimated licensing royalties receivable by the Company in association with pre-order sales of Cyberpunk 2077 across all of its digital distribution channels have exceeded the sum of the following:

– total development expenditures related to the game, and

– the game’s marketing and promotional costs borne by the Company – either already incurred or anticipated for the remainder of 2020.