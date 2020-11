Dar vienas prastas išleidimas, „Radeon RX 6800“ serijos pasiūlos beveik nėra

Jau prieš „Radeon RX 6800“ serijos vaizdo plokščių išleidimą buvo informacijos, kad naujų produktų pasiūla bus labai prasta, būtent tai vakar ir pamatėme. Keliems laimingiesiems pavyko nusipirkti „Radeon RX 6800“ vaizdo plokštę, bet dauguma liko it musę kandę. Jei kai kurie prekybininkai ir siūlė RX 6800 serijos vaizdo plokščių, tai jos buvo išpirktos per kelias akimirkas. Prie to, žinoma, prisidėjo ir perpardavinėtojai. Jau dabar galime „eBay“ platformoje rasti RX 6800 serijos vaizdo plokščių už dvigubai didesnę nei rekomenduojamą kainą. Pavyzdžiui, „Microcenter“ parduotuvė RX 6800 serijos vaizdo plokštes nusprendė pardavinėti tik tiesiai į rankas ir elektroninės prekybos nevykdė, kad grafikos kortų negautų perpardavinėtojai.

Lietuvoje situacija su naujais Radeon‘ais yra visiškai prasta, nes parduotuvėse nebuvo matyti nei vienos vaizdo plokštės. Jų net nėra kainoraščiuose. Vaizdo plokščių nebuvimą Lietuvoje patvirtina ir tai, kad jų nėra ir skelbimuose. RTX 3000 serijos produktus bent matėme skelbimuose, nes tiekėjai, galimai, juos pardavė pažįstamiems, kurie norėdami pasipelnyti, vaizdo plokštes pardavinėjo skelbimuose su lietuviška garantija kur kas brangiau nei yra nustatyta rekomenduojama kaina.