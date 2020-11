NVIDIA: RTX 30 serijos trūkumas tęsis dar kelis mėnesius

RTX 30 serijos vaizdo plokščių paklausa dar yra didelė, o NVIDIA oficialiai sako, kad tokio poreikio nesitikėjo ir dėl to tiekimo grandinė negali tiekti pakankamo kiekio produktų. NVIDIA tikisi, kad RTX 30 serijos vaizdo plokščių trūkumas tęsis dar kelis mėnesius. Tai reiškia, kad RTX 3080 ir RTX 3070 grafikos kortą bus sunku nusipirkti ne tik šiemet, bet ir kitų metų pradžioje. Tad norintys naujos „GeForce“ vaizdo plokštės tiesiog turi su tuo susitaikyti.

NVIDIA darbuotoja, Colette Kress, konferencinio pokalbio metu sakė, kad RTX 30 serijos vaizdo plokščių trūkumas susiklostė dėl industrijoje dabar jaučiamų apribojimų – didelio kiekio produktų pagaminimas yra komplikuotas. Nereikia pamiršti, kad ir tiekimo grandinės nėra tokios lanksčios kaip prieš COVID-19 pandemiją. Pats NVIDIA generalinis direktorius yra sakęs, kad RTX 30 serijos trūkumas bus jaučiamas tik 2020 metais, bet nereikia pamiršti, kad kompanija nusprendė perdaryti visą „Ampere“ produktų išdėstymą, dėl to viskas susijaukė dar labiau.

“Given industry-wide capacity constraints and long cycle times, it may take a few more months for product availability to catch up with demand”

— Colette Kress, NVIDIA Chief Financial Officer