„Disney“ vadovai nori, kad bendrovė pirktų EA, ar kitą didelį žaidimų leidėją

„Bloomberg“ praneša, kad „Disney“ generalinio direktoriaus Bob‘o Iger‘io pavaldiniai bando jį įtikinti paversti bendrovę pagrindine žaidimų leidėja, galbūt įsigyjant EA ar panašaus dydžio žaidimų bendrovę. Kol kas B. Iger‘is nenurodė jokių įsipareigojimų šiuo klausimu.

„Disney“ sėkmingai įsigijo tokias dideles bendroves kaip „Marvel“ ir „Lucasfilm“. Be filmų, kurie uždirba milijardus dolerių, šių bendrovių ir „21st Century Fox“ katalogai suteikė „Disney“ tvirtas pozicijas transliacijų karuose.

Todėl nenuostabu, kad vadovai mano, jog gali įsitvirtinti žaidimų rinkoje, o dėl glaudžios licencijavimo partnerystės su „Disney“ EA yra pagrindinė kandidatė būti nupirkta. Toks įsigijimas turėtų didžiulį poveikį jos pozicijoms šiame sektoriuje.

Pastaraisiais metais leidėjas išleido keletą populiarių „Star Wars“ žaidimų, įskaitant šių metų „Jedi: Survivor“. Šio žaidimo kūrėja „Respawn Entertainment“ kuria dar du „Star Wars“ žaidimus – pirmojo asmens šaudyklę ir strateginį žaidimą.

Be to, kitos EA studijos kuria tris „Marvel“ tematikos žaidimus. „Star Wars: Squadrons“ kūrėja „EA Motive“ kartu su „Square Enix“ ir „Eidos Montreal“ vyresniuoju prodiuseriu, sukūrusiu gerai įvertintą „Guardians of the Galaxy“ žaidimą, kuria „Iron Man“ žaidimą. Antrasis – žaidimas apie Black Panther, kurio kūrimui vadovauja „Middle-earth: Shadow of War“ veteranas Keven;as Stephens‘as. Apie trečiąjį „Marvel“ projektą kol kas nepranešta.

Dar viena priežastis, kodėl EA įsigijimas nėra visiškai atmestinas, yra ta, kad, kaip pranešama, 35 mlrd. dolerių vertės bendrovė praėjusiais metais ieškojo pirkėjo. Sklandė gandai, kad EA pradėjo derybas su tokiomis technologijų ir žiniasklaidos milžinėmis kaip „Disney“, „Amazon“ ir „Apple“ ir beveik susijungė su „NBCUniversal“. Neaišku, kiek šiandien ji būtų imli „Disney“ įsigijimui.

Tačiau EA toli gražu nėra vienintelis leidėjas, leidžiantis didelius žaidimus, kuriuose naudojama „Disney“ intelektualinė nuosavybė. Šį mėnesį „Sony“ ir „Insomniac“ išleis trečiąjį „Spider-Man“ žaidimą, o „Insomniac“ kuria „Wolverine“ žaidimą. Be to, „Microsoft“ priklausanti „MachineGames“ kartu su „Lucasfilm Games“ rengia „Indiana Jones“ žaidimą, o „Ubisoft“ neseniai pristatė atviro pasaulio „Star Wars Outlaws“.