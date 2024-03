Europos Komisija pradėjo naujus tyrimus prieš „Apple“, „Google“ ir „Meta“

Pirmadienį Europos Komisija pradėjo trijų iš šešių didžiųjų technologijų bendrovių tyrimus dėl įtarimų, kad jie nesilaiko Skaitmeninių rinkų įstatymo (angl. Digital Markets Act (DMA)). Iš viso pradėti penki tyrimai: du dėl „Google“, du dėl „Apple“ ir vienas dėl „Meta“.

EK įtaria, kad „Google Play“ savo programėlių parduotuvėje pažeidžia antireklamos taisykles, o „Google Search“ paieškos rezultatuose ir toliau „savaime teikia pirmenybę“ „Alphabet“ paslaugoms. Kompanija „Apple“ susiduria su panašiu kaltinimu dėl valdymos „App Store“, tačiau EK taip pat mano, kad ji apeina reikalavimus, leidžiančius naudotojams pasirinkti numatytąsias programėles. Galiausiai „Meta“ prenumeratos modelis be reklamų gali būti „mokėk arba sutik“ schema, kuria siekiama išvengti naudotojų privatumo pažeidimų.

„Įtariame, kad trijų bendrovių pasiūlyti sprendimai nevisiškai atitinka DMA“, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už konkurencijos politiką, Margrethe Vestager. „Dabar nagrinėsime, ar bendrovės laikosi DMA, kad užtikrintume atviras ir konkurencingas Europos skaitmenines rinkas.“

EK nurodė bendrovėms „saugoti tam tikrus dokumentus“, kad ji galėtų juos peržiūrėti ir nustatyti, ar jos laikosi įstatymo. Be to, „Amazon“ ir „Microsoft“ gavo nurodymus saugoti dokumentus, tačiau Komisija jų netyrė. Atrodo, kad „Bytedance“ yra vienintelė bendrovė, kuri nėra stebima pro mikroskopą.

Įdomu tai, kad EK susidomėjo „Facebook“ prenumeratos be reklamos pasiūlymu. Pagal šį modelį naudotojai gali mokėti mokestį, kad išjungtų reklamą „Facebook“ ir „Instagram“. Iš pradžių „Meta“ taikė 9,99 euro per mėnesį mokestį (daugiau, kai prenumeruojama per „Apple“ arba „Google“). Agentūra „Reuters“ pažymi, kad po to, kai EK užkliuvo šis mokestis, „Meta“ konkurencijos ir reguliavimo direktorius Tim Lamb pranešė Komisijai, kad jie sumažins mokesčius iki 5,99 euro. Tačiau šis tyrimas ir EK komisaro Thierry Breton komentarai rodo, kad 40 proc. nuolaida gali būti nepakankama.

„DMA yra labai aiški: bendrovės privalo gauti naudotojų sutikimą naudoti jų asmens duomenis įvairiose paslaugose“, – atskirame pareiškime sakė T. Bretonas. „Ir šis sutikimas turi būti nemokamas!“

Tyrimai nestebina, nes konkurentai nuo metų pradžios skundžiasi dėl didžiųjų technologijų (ypač „Apple“) pastangų įgyvendinti DMA atitikties politiką. EK tikisi, kad tyrimai bus baigti per 12 mėnesių.