Gali būti, kad AMD atšaukė aukštos spartos RDNA 4 grafikos procesorius

Savaitgalį pasirodė gandas apie AMD planus dėl „Radeon RX 8000“ serijos, kuris nuteikia labai nemaloniai. Gandai kilo iš Kepler_L2 „Twitter“ žinutės, kurioje teigiama, kad AMD gali neišleisti aukštos klasės „Radeon RX 8000“ serijos vaizdo plokščių. Kiti šaltiniai nurodė, kad šis pokytis gali turėti įtakos dviem konkretiems grafikos procesoriams: „Navi 41“ ir „Navi 42“. Įdomu tai, kad „Navi 41“ pirmą kartą buvo paminėtas prieš trejus metus, tačiau dabar atrodo, kad AMD nusprendė atšaukti tolesnį grafikos procesoriaus kūrimą ir tobulinimą.

Atrodo, kad AMD, pristatydama naują RDNA 3 architektūros įpėdinį, gali persiorientuoti į vidutinės klasės segmentą. Šis žingsnis sugrąžintų AMD prie seniau naudotos strategijos, kai bendrovė teikė pirmenybę vidutinės klasės segmentui su RDNA 1 / „Polaris“.

Nepaisant to, vis dar sklando gandai apie galimą RDNA 3 atnaujinimą, kuriame bus galingesni grafikos procesoriai. Kai kuriuose teiginiuose netgi užsimenama, kad su RDNA 3 bus pradėta naudoti „3D V-Cache“ technologija. Be to, spėliojama, kad AMD kuria RDNA 3.5 architektūrą staliniams kompiuteriams, o kiti mano, kad ji gali būti skirta tik naujos kartos „Ryzen 8000“ integruotai grafikai.

Nepaisant šių spekuliacijų, AMD turi planų išplėsti savo dalyvavimą grafikos architektūrose per naujos kartos APU dizainą. Šie APU greičiausiai bus naudojami būsimuose nešiojamuosiuose įrenginiuose ir aukštos klasės konsolėse. Kalbant apie oficialią informaciją, aptardama savo RDNA 4 architektūrą, AMD teigė, kad išlaikys „nuolatinį našumo lyderiavimą“.