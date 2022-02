Gamintojai negali pasiūlyti Wi-Fi 6E prietaisų dėl tiekimo apribojimų

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad naujasis Wi-Fi 6E standartas nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėtasi dėl nepalankaus jo išleidimo laiko. Manoma, kad gamintojai laikysis Wi-Fi 6 standarto, kol pasirodys Wi-Fi 7, kurio išleidimas jau ne už kalnų ir jis bus žymiai greitesnis.

Teigiama, kad tiekimo apribojimai stabdo Wi-Fi 6E plėtrą. Be to, tikimasi, kad Wi-Fi 7 pasirodys jau kitais metais, todėl Wi-Fi 6E gyvavimo ciklas gali būti per trumpas ir investicijos gali neatsipirkti. 2021 m. viduryje buvo išleistas Wi-Fi 6E standartas, su nauju 6 GHz dažnio spektru suteikiančiu platesnį dažnių diapazoną, didesnį pralaidumą ir mažesnę delsą. Tačiau „Wi-Fi 7“ yra daugiau nei dvigubai greitesnis nei 6E, o įmonės šiais metais jau demonstruoja Wi-Fi 7“produktus.

Industrijos šaltiniai teigia, kad klientai vis dar teikia pirmenybę Wi-Fi 6, galbūt todėl, kad komponentus lengviau gauti. Tikimasi, kad tiekimo apribojimai išliks per visus 2022 m., todėl gal tiesiog verta palaukti Wi-Fi 7. Taip pat teigiama, kad 6 GHz spektro standartai dar nebuvo standartizuoti, o tai stabdo Wi-Fi 6E OEM plėtrą.