Gandas:„GeForce GTX 1070 Ti“ gali turėti užrakintą dažnį

Kaip žinome, mėnesio gale „nVidia“ išleis „GeForce GTX 1070 Ti“ vaizdo plokštę, kuri pagal spartą įsispraus tarp GTX 1070 ir GTX 1080. Jau atskleistos galutinės „GeForce GTX 1070 Ti“ specifikacijos, o taip pat ir viena labai pikantiška detalė, susijusi su užrakintais dažniais.

Pradžiai apie specifikacijas. Kaip kalbėta seniau, „GeForce GTX 1070 Ti“ turės 2432 CUDA branduolius, jų bazinis dažnis bus 1607 MHz, o Turbo režime kils iki 1683 MHz. Vaizdo plokštė turės 256 bitų atminties kontrolerį su GDDR5 8 GHz atmintimi. „GeForce GTX 1070 Ti“ TDP reitingas – 180 W.

Bet dabar apie šiek tiek keistą informaciją. Vienas tinklapis atskleidė, kad jo industrijos šaltiniai praneša apie visiškai užrakintas „GeForce GTX 1070 Ti“ vaizdo plokštes, kurių net neįmanoma spartinti. Dėl to visi partnerių parengti modeliai turės identiškus dažnius, skirsis tik jų dizainas. Bet kitas tinklapis teigia, kad nors partneriai ir negalės keisti dažnių, bet patys naudotojai „GeForce GTX 1070 Ti“ galės spartinti kaip įprasta.

Kaip ten bus pamatysime jau visai greitai, nes oficialus „GeForce GTX 1070 Ti“ išleidimas spalio 26 dieną.

