„GeForce Now“ prideda penkis žaidimus

Jau kelis kartus rašėme, kad „GeForce Now“ žaidimų transliavimo paslauga vis netenka žaidimų. „nVidia“ tikrai nėra patenkinti neigiamomis naujienomis, tad dabar praneša, kad „GeForce Now“ gauna penkis naujus žaidimus.

Tie penki nauji pridedami žaidimai yra: „Romance of the Three Kingdoms XIV“, „Dead or Alive 6“, „Nioh: Complete Edition“, „Deadliest Catch: The Game“ ir „Dungeon Defenders: Awakened“.

Su „GeForce Now“ nemokamai žaidimus transliuoti bus galima tik 60 minučių, o po to vėl teks stoti į eilę ir laukti savo 60 minučių sesijos. Kiek reikės laukti priklausys nuo to, kiek kitų žaidėjų norės žaisti nemokamai. Su nemokama paslauga žaidimuose nebus galima matyti RTX efektų. Norint RTX reikės už „Founders“ paslaugą sumokėti 5 USD per mėnesį. Tiesa, dabar užsisakę „Founders“ paslaugą ja galės 90 dienų naudotis nemokamai. Kiek keista, kad net mokėdami už „GeForce Now“ turėsite sesijos limitą, jis bus 6 valandos. Po to teks stoti į eilę ir vėl laukti savo sesijos. Gerai tik tiek, kad „Founders“ naudotojai eilėje aplenks nemokančius naudotojus.