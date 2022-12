Šiuo metu GOG visiems siūlo „Ghost of a Tale“ žaidimą visiškai nemokamai. Jį į savo biblioteką gali pridėti visi norintys, tereikia GOG parduotuvės paskyros. Rašymo metu iki akcijos pabaigos liko tik 53 valandos, tad jeigu norite „Ghost of a Tale“ žaidimo reikėtų paskubėti. Reikia paminėti, kad „Ghost of a Tale“ žaidimas veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis.

„Ghost of a Tale“ žaidimo akcijos puslapį rasite čia.