„Google“ atskleidė pirmos dienos „Stadia“ žaidimų sąrašą

„Google“ atskleidė kokius žaidimus bus galima žaisti naudojant „Stadia“ platformą. Pirmos dienos žaidimų sąrašas tikrai nėra didelis, siūloma tik 12 žaidimų. Šie žaidimai yra: „Assassin’s Creed: Odyssey“, „Destiny 2: The Collection“, GYLT, „Just Dance 2020“, KINE, „Mortal Kombat II“, „Red Dead Redemption 2“, „Samurai Showdown“, „Thumper“, „Tomb Raider: Definitive Edition“, „Rise of the Tomb Raider“ ir „Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition“.

Iki metų galo žada pridėti dar 14 žaidimų. Tie žaidimai bus: „Attack on Titan 2: Final Battle“, „Borderlands 3“, „Darksiders Genesis“, „Dragon Ball Xenoverse 2“, „Farming Simulator 19“, „Final Fantasy XV“, „Football Manager 2020“, „Ghost Recon Breakpoint“, GRID (2019), „Metro Exodus“, „NBA 2K20“, „Rage 2“, „Trials Rising“ ir „Wolfenstein: Youngblood“.

Tai reiškia, kad iki metų galia su „Stadia“ bus galima žaisti 28 žaidimus. „Stadia“ startuos lapkričio 19 dieną. Kol kas veiks tiks „Stadia Pro“ paslauga. Už ją reikės mokėti 10 USD per mėnesį. Už tai gausime galimybę žaidimus transliuoti 4K@60 fps. „Google“ vėliau pasiūlys ir nemokamą „Stadią“ paslaugą, tai įvyks kažkada 2020 metais. Su ja žaidimus bus galima transliuoti 1080p@60fps. Į „Google“ paslaugos kainą neįskaičiuoti žaidimai, juos vis tiek reikės pirkti.

Išleidimo metu „Stadia“ veiks 14-oje šalių: Belgijoje, Suomijoje, Kanadoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau regionų bus prijungta 2020 metais.