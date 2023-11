„Google“ sumokėjo „Samsung“ 8 mlrd. USD, kad jų programėlės būtų numatytosios „Galaxy“ telefonuose

Ši informacija buvo atskleista vykstant „Google“ ir „Epic Games“ teismo procesui, kuriame „Google“ viceprezidentas James‘as Kolotouros‘as, atsakingas už partnerystę, atskleidė, kad bendrovė pasirašė sutartis su daugybe išmaniųjų telefonų gamintojų, įskaitant „Samsung“, kad jų išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose būtų iš anksto įdiegta „Google Play Store“. J. Kolotouros‘as taip pat atskleidė, kad maždaug pusė „Google Play Store“ pajamų gaunama iš „Samsung“ telefonų naudotojų.

Agentūros „Bloomberg“ duomenimis, šis 8 mlrd. JAV dolerių mokėjimas buvo dalis „Google“ planų pasidalyti pajamas iš „Play Store“ su aparatinės įrangos partneriais už tai, kad jų išmaniuosiuose telefonuose būtų iš anksto įdiegtos jos programėlės ir paslaugos. Be „Play Store“, „Samsung“ telefonuose iš anksto įdiegtos ir kitos „Google“ programėlės: „Google Assistant“, „Google Search“, „Google Maps“, „Google Chrome“ ir kitos.

Pranešama, kad dar 2019 m. „Google“ planavo išleisti iki 200 mln. dolerių, kad įtikintų „Samsung“ platinti jos programėlę „Galaxy Store“ per „Play Store“ parduotuvę, vykdydama iniciatyvą „Project Banyan“. Tačiau sandoris taip ir neįvyko, o „Samsung“ ir toliau savarankiškai diegia „Galaxy Store“ kiekviename savo parduodamame „Galaxy“ įrenginyje. Vis dėlto „Play Store“ tebėra pagrindinis būdas atsisiųsti programėlių ir žaidimų „Android“ įrenginiuose, o „Google“ sprendimas per ketverius metus sumokėti „Samsung“ 8 mlrd JAV dolerių gali būti to priežastis.

„Google“ ir „Epic“ byla atskleidė daug įdomios informacijos apie „Google“ verslo praktiką ir tai, kaip jai pavyksta išlaikyti numatytąjį statusą daugumoje populiariausių kompiuterių ir mobiliųjų platformų. Tarp jų – „Alphabet“ generalinio direktoriaus Sundar Pichai prisipažinimas, kad bendrovė moka „Apple“ 36 proc. pajamų iš paieškos, gautų iš „Safari“ naršyklės, mainais už tai, kad ji yra numatytoji paieškos sistema visuose „Apple“ įrenginiuose.

Turto valdymo ir finansų maklerio įmonės „Bernstein“ skaičiavimais, vien šiais metais „Google“ gali sumokėti „Apple“ iki 19 mlrd. dolerių už tai, kad „Safari“ naršyklėje „iPhone“, „iPad“ ir „Mac“ kompiuteriuose išliktų numatytoji paieškos sistema. Nors kritikai teigia, kad šie mokėjimai reiškia sistemingą JAV antimonopolinių taisyklių pažeidimą, „Google“ tvirtina, kad netrukdo niekam keisti numatytąją paieškos parinktį bet kuriame įrenginyje ar programėlėje, o naudotojai gali lengvai nustatyti savo pageidaujamą paieškos teikėją keliais spustelėjimais.