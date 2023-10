„Intel Application Optimization“ žaidimuose suteikia papildomos spartos

„Intel Application Optimization“ (APO) – tai nauja funkcija, suderinama tik su 14-osios kartos „Core“ procesorių serija. Ji remiasi įžvalgomis, gautomis iš „Thread Director“ – „Intel“ technologijos, skirtos optimizuoti darbo krūvį pagal konkrečią naudojamą programinę įrangą ir užduočiai geriausiai pritaikytą branduolio architektūrą. „Thread Director“ buvo ypač svarbus „Alder Lake“ procesoriams su hibridine architektūra, nes jam reikėjo patikimo programinės įrangos palaikymo.

Roger Chandler, „Intel“ viceprezidentas ir viešasis 14-osios kartos branduolių pristatymo veidas, interviu „TweakTown“ paaiškino, kad APO yra kita šios technologijos evoliucija. Ji išsiskiria optimizavimu, kurį siūlo kiekvienai atskirai programai. Kai žaidimas įtraukiamas į APO sąrašą, jis pakoreguoja „Thread Director“ politiką, kad žaidėjams būtų užtikrintas dar didesnis kadrų dažnis, jei viskas veikia taip, kaip numatyta.

„Reddit“ naudotojas „LightMoisture“ panaudojo šią naują technologiją „Rainbow Six Siege“ ir „Metro Exodus“ žaidimuose, kurie abu oficialiai suderinami su APO. Jo pastangos davė teigiamų rezultatų – „Metro Exodus“ FPS padidėjo nuo 273 iki 339, o tai reiškia 24 % pagerėjimą. „Rainbow Six Siege“ atveju rezultatai buvo dar įspūdingesni – FPS padidėjo nuo 659 iki 867, t. y. 31 %. Tačiau svarbu nepamiršti, kad šie rezultatai pagrįsti tik integruotais testais.

Hibridinės architektūros optimizavimas kiekvienai programai ar žaidimui yra siekiamybė, bet to „Intel“ kol kas pasiūlyti negali. Kaip APO pavyzdžius „Intel“ pateikė du konkrečius atvejus: „Rainbow Six Siege“ ir „Metro Exodus“, kuriuose našumas atitinkamai padidėjo 13 % ir 16 %. Tikimasi, kad palaikomų žaidimų sąrašas plėsis priklausomai nuo to, ar „Intel“ patvirtins teigiamus APO rezultatus kiekviename žaidime. Vis dėlto verta paminėti, kad net „Intel“ pripažįsta, jog ne visuose žaidimuose APO pagerins našumą. Intriguoja tai, kad „Intel“ svarsto galimybę ateityje išplėsti APO palaikymą ir kitai programinei įrangai, o tai gali paaiškinti, kodėl ji nėra išskirtinai įvardyta kaip „žaidimų optimizatorius“.

Šiuo metu „Intel“ nepatvirtino, ar ši technologija kada nors bus išleista su senesnių kartų LGA1700 procesorių palaikymu.