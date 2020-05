„Intel“ darbuotojai skundžiasi, kad kompanijai daugiau rūpi lustų gamyba, o ne darbuotojų saugumas

„Intel“ sulaukė kelių darbuotojų skundų, kad pandemijos metu jiems neužtikrinamas reikiamas saugumas nuo koronaviruso. Jei tiksliau, skundų buvo 4. Darbuotojai sako, kad „Intel“ labiau rūpi pagaminti kuo daugiau procesorių, o darbuotojų saugumas yra antraeilis dalykas. Gamyklose tenka dirbti didelėmis grupėmis žmonių, nesilaikant 2 metrų atstumo. Darbuotojams taip pat nesuteikiamos ir reikalingos saugumo priemonės, tokios kaip, kaukės ar apsauginiai skydeliai. Darbuotojams taip pat leidžiama pažeisti dviejų metrų atstumą, jei kontaktas netrunka ilgiau nei 30 minučių.

„Intel“ iš karto sureagavo į esamą situaciją ir pareiškė, kad darbuotojų sveikata yra jų prioritetas, bet tuo pačiu labai svarbu vykdyti kompanijos veiklą.

Intel’s top priority in managing the coronavirus situation is protecting the health and well-being of employees while continuing to operate and support our customers around the world. This has been an incredibly dynamic and unprecedented situation, and we have worked to learn and adapt as fast as possible so we can continue to safeguard our workers and communities.

We encourage our employees to raise concerns and we work hard to address those concerns quickly. Intel submitted formal responses to the complaints and OSHA inspectors visited our sites in Oregon, Arizona and New Mexico. We have not received any violations, and OSHA inspectors that visited our sites complimented us on our actions.