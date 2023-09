„Intel“ NUC oficialiai tampa ASUS dalis

Liepos 18 d. „Intel“ ir ASUS įformino partnerystę, palengvinančią NUC produktų pardavimo ir gamybos teisių perdavimą ASUS. Ši partnerystė nėra išskirtinė, todėl joje gali dalyvauti ir kitos bendrovės. Tačiau nuo šiol ASUS yra vienintelis oficialus šių gaminių platintojas.

Nuo rugsėjo 1 d. ASUS oficialiai pradėjo NUC verslą ir dabar siūlo NUC gaminius, pagrįstus „Intel“ 10-13 kartos procesorių serijomis. Nors „Intel“ dar nepanaikino savo šių gaminių sąrašų, ASUS pristatė savo produktų seriją. Tai reiškia, kad vartotojai parduotuvių lentynose netrukus gali sutikti „ASUS NUC 13 Extreme“ gaminius, nors kol kas be ROG logotipo.

ASUS dabar prisiėmė atsakomybę už dabartinių ir būsimų NUC produktų kūrimą ir platinimą. Be to, manoma, kad „Intel“ galbūt perdavė ASUS savo planus dėl būsimų versijų, pavyzdžiui, „Meteor Lake“ ir 14-osios kartos „Core“ modelių. Tai gali lemti naują NUC serijų bangą, kuri nebebus pažymėta „Intel“ prekės ženklu.

Be to, ASUS šiuo metu siūlo savo produktų serijas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama mažų formų sistemoms, įskaitant, be kita ko, „PN5 Mini-PC“ seriją. Po šios naujos partnerystės ASUS gali apsvarstyti galimybę atskirti „Intel“ pagrindu sukurtą NUC seriją nuo AMD pagrindu sukurtų produktų arba galbūt net sukurti visiškai atskirą produktų seriją. Kol kas ASUS į savo produktų asortimentą įtraukė 10 – 13-ąją NUC seriją.