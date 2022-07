„Last of Us Part 1“ bus išleistas asmeniniams kompiuteriams po to kai pasirodys PS5 versija

Savaitgalį „Naughty Dog“ vyresnysis menininkas užsiminė, kad studijos kuriama „The Last of Us“ atnaujinta versija pasirodys asmeniniams kompiuteriams labai greitai po to, kai žaidimas bus išleistas „PlayStation 5“ konsolėms. Galime tikėtis, kad „Sony“ ir vėliau naudos panašią metodiką, kai išskirtiniai „PlayStation“ žaidimai bus perkeliami į PC platformą.

Iki šiol visi buvę išskirtiniai „PlayStation“ žaidimai, PC platformoje pasirodydavo tik po kelių metų, neaišku ar šis laikotarpis bus keičiamas. „Sony“ kol kas nenurodė kiek maždaug reikės laukti, kol išskirtiniai „PlayStation“ žaidimai bus prieinami asmeninių kompiuterių žaidėjams. Pavyzdžiui, „Horizon Forbidden West“ PS5 pasirodė vasario mėnesį, tačiau iki šiol „Sony“ nepatvirtino, kada ir ar iš vis bus išleista PC versija.

„Naughty Dog“ užuomina pasirodė po to, kai studija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame paaiškino, ką padarė, kad atnaujintų „The Last of Us“ žaidimą, kurį iš pradžių išleido 2013 m. „PlayStation 3“ konsolei. „Naughty Dog“ nuo nulio perdarė kiekvieną modelį ir tekstūrą, pertvarkė priešų dirbtinį intelektą ir pridėjo daug funkcijų. Rugsėjo 2 d. atnaujinta „The Last of Us“ versija pasirodys PS5, o kada bus išleista PC versija dar nežinome.