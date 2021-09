Lustų trūkumas turėtų sumažėti 2022 metų antroje pusėje

Jau ne kartą girdėjome prognozes, kada turėtų baigtis lustų trūkumas, o su juo ir didesnės komponentų kainos. Pati Lisa Su, AMD generalinė direktorė, yra prognozavusi kada baigsis lustų trūkumas, bet dabar vėl pateikia naują prognozę. Interviu metu su CNBC, Lisa Su sakė, kad ji tikisi jog pirmoje 2022 metų pusėje lustų tiekimas dar negalės patenkinti paklausos, bet viskas turėtų pagerėti antroje 2022 metų pusėje. Tad tuo pačiu metu galėtume tikėtis ir mažėjančių elektronikos kainų. Žinoma, kaip ir kiekviena prognoze ji lieka tik prognoze ir nebūtinai išsipildys.

Lisa Su pažymėjo, kad per pandemiją paklausa pakilo į neregėtas aukštumas ir gamyba tiesiog negali to patenkinti, nes niekas to nesitikėjo. Lisa Su taip pat pridūrė, kad paklausa iš kirpto valiutų sektoriaus nėra labai didelė AMD verslo dalis. Ne taip kaip su NVIDIA, kuriai netgi teko sukurti specialias LHR vaizdo plokštes, kurios „Ethereum“ kasa prasčiau ir yra mažiau patrauklios kripto kasėjams.