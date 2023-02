Mažiau yra daugiau: „MMD“ sėkmingai užbaigė bandomąjį projektą, skirtą tvariam monitorių atliekų mažinimui

Amsterdamas, 2023 m. vasario 16 d. – Ir tai išties veikia: „MMD“, pirmaujanti technologijų bendrovė ir „Philips Monitors“ prekės ženklo licencijavimo partnerė, vykdydama Vokietijos federalinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos (BMZ) iniciatyvos „PREVENT Waste Alliance“ bandomąjį projektą Nigerijoje, demonstruoja kaip galima ekologiškai ir ekonomiškai perdirbti sugedusius monitorius. Prie projekto reikšmingai prisidėjo ir tokie bendraminčiai kaip pasaulinė žaliųjų pirkimų paslaugų teikėja „Closing the Loop“, pasaulyje pirmaujančio IT tvarumo sertifikato „TCO Certified“ tiekėja „TCO Development“, ir kiti. Kartu su jais „MMD“ sukūrė sėkmingą verslo modelį, leidžiantį monitoriams pritaikyti sertifikuotą verslo be kenksmingų elektronikos atliekų sprendimą, nustatantį naujus žaliųjų pirkimų standartus.

Elektronikos atliekų problema

50 milijonų tonų per metus: elektronikos atliekos (el. atliekos) yra viena aktualiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria mūsų visuomenė. Žiedinės Ekonomikos Spartinimo Platformos PACE ir JT elektronikos atliekų koalicijos ataskaitoje teigiama, jog šis atliekų kalnas dažniausiai laivais išgabenamas į Afrikos ar kitas besivystančias šalis.

Kompiuterių monitoriai su savo mikroschemomis ir cheminėmis medžiagomis (įskaitant šviną bei gyvsidabrį, kurių, beje, nėra beveik visuose naujuose „Philips“ monitoriuose), laikomi probleminiu perdirbimo ir žiedinės ekonomikos vaiku. Bent jau Afrikoje didelė jų dalis negali būti tinkamai perdirbta dėl tinkamų įrenginių ir išteklių stokos. Taip yra todėl, kad iš tinkamo surinkimo ir perdirbimo kol kas neįmanoma uždirbti pinigų.

Sėkmingo atliekų kompensavimo modelio išplėtimas

Sėkmingas ir patikrintas būdas mažinti ir spręsti šią milžinišką problemą yra kompensavimo už elektronines atliekas tvarka, kuri viešuosiuose pirkimuose jau yra pripažinta kaip ekologiškas sprendimas mobiliųjų telefonų, nešiojamųjų bei planšetinių kompiuterių srityse. Taip elektroninės įrangos gyvavimo ciklas iš esmės uždaromas: prie naujos elektroninės įrangos pirkimo kainos pridedamu mokesčiu finansuojamas senos įrangos surinkimas saugiam perdirbimui. Tokiu būdu surinktos žaliavos vėliau pakartotinai panaudojamos naujuose gaminiuose, todėl jie atliekų atžvilgiu tampa neutraliais.

Įgyvendindama savo įsipareigojimą kurti tvaresnes monitorių technologijas, „Philips Monitors“ pusantrų metų rėmė „Closing the Loop“ ir tarptautinių partnerių koaliciją, kurioje yra tokios organizacijos kaip mokslinių tyrimų institutas „Öko-Institut e. V.“, ir vietinius Nigerijos partnerius „Verde Impacto“, „Hinckley Recycling“ bei „SRADev Nigeria“, kad sukurtų verslo modelį, kuris parodytų, kaip atliekų kompensavimo programą galima išplėsti įtraukiant monitorių atliekas ir sertifikatą „TCO Certified Edge, E-waste Compensated“. Projekto partneriai surinko daugiau nei 5,5 tūkstančius naudoti nebetinkamų monitorių.

„Džiaugiamės, kad šiuo bandomuoju projektu mums pavyko sukurti verslo modelį, kuris įrodo, kad sėkminga atliekų kompensavimo koncepcija veikia ne tik su mobiliaisiais telefonais, bet ir gali daug sudėtingesnį monitorių perdirbimą paversti finansiškai pelningu. Kartu tai prisideda prie vietinių perdirbimo pajėgumų augimo“, – sako Stefanas van Sabbenas, vyresnysis „MMD“, „Philips Monitors“ korporatyvinės socialinės atsakomybės ir tvarumo vadybininkas.

Pirmieji laimėjimai kelyje į žiedinę ekonomiką

Projekto pradžioje Nigerijoje nebuvo beveik jokios plokščiųjų ekranų perdirbimo patirties. Išmesti monitoriai kaupėsi sąvartynuose, keldami didelį pavojų žmonėms ir aplinkai. Todėl perdirbimo partneris pirmiausia buvo apmokytas rankiniu būdu išmontuoti plokščiuosius ekranus. Tai apėmė saugų gyvsidabrio turinčių UVA spindulių modulių pašalinimą, saugų visų kitų elektroninių komponentų išmontavimą ir įvairių rūšių plastikų, įskaitant turinčius pavojingų bromintų antipirenų, atpažinimą ir atskyrimą.

Projekto pabaigoje perdirbėjas jau galėjo labai saugiai ir efektyviai išmontuoti plokščiuosius ekranus, daugiau nei perpus sumažindamas tam reikalingas išlaidas ir grąžindamas žaliavas į ciklą. Nors kelias dar ilgas, tai yra vilčių teikiantys pirmieji žingsniai link tikrai tvarios ateities.

Pirminis projekto puslapis: https://prevent-waste.net/en/pilotprojects/nigeria/

Šį projektą finansuoja Vokietijos federalinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos (BMZ) iniciatyva „PREVENT Waste Alliance“. Daugiau informacijos: https://prevent-waste.net/en/

Sužinokite daugiau apie ekologijos standartus atitinkančius „Philips“ monitorius: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/green-monitors