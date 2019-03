Mažinama GTX 1060 kaina

Kompanijai „nVidia“ išleidžiant naujų vaizdo plokščių senoms nelabai lieka vietos rinkoje, todėl imamasi kainų mažinimo. Visai neseniai išleista GTX 1660 tiesiogiai keičia GTX 1060, tad kažkokie pasikeitimai turėjo įvykti. Nuo šiol GTX 1060 turėtų kainuoti 179 €, čia kalbame apie 6 GB versijas, tikėtina, kad 3 GB modeliai kainuos dar mažiau.

„nVidia“ labai nori išvalyti sandėlius, nes dar, galimai, turi nemažus kiekius GP106 lustų, kurių prigamino per kripto valiutų bumą. Be to, nelogiška, kad kas pirktų kiek lėtesnę GTX 1060 už labai panašiai kainuojančią GTX 1660. Reikia pridurti, kad informacija apie kainų mažinimą nėra oficiali.

Gaila, bet pas mus kol kas šio kainų mažinimo nesimato ir GTX 1060 6 GB versijos vis dar kainuoja arčiau 300 €.