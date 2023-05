„Mozzila“ atsiprašo dėl nepraleidžiamų „Mozzila VPN“ reklamų

„Mozilla“ oficialiai skatina „Firefox“ reklamos blokatorius (adblock) kaip geriausią draugą naudotojams, kurie naršydami internete priversti žiūrėti per daug nepageidaujamų reklamų. „Mozilla“ teigia, kad vidutinis žmogus per dieną mato vidutiniškai 4 000 reklamų, o tai yra šiek tiek per daug. Ir vis dėlto „Mozilla“ neseniai prisijungė prie reklamą aptarnaujančių bendrovių minios, pateikdama nepraleidžiamą pranešimą, kuriuo bandoma reklamuoti pačios bendrovės mokamą VPN paslaugą.

„Mozilla VPN“ yra prenumeruojamas produktas, skirtas apsaugoti naudotojų veiklą internete, turintis šimtus serverių daugiau nei 30 skirtingų šalių, kad padidintų privatumą ir bendrą interneto naudojimo kokybę. Ši paslauga yra vienas iš daugelio „Mozilla“ sumanymų ieškoti papildomų pajamų šaltinių, nes bendrovė vis dar daugiausia pasikliauja „Google Search“ pinigais, skirtais „Firefox“ reklamai ir plėtrai finansuoti.

Praėjusią savaitę „Mozilla“ savo „Firefox“ naudotojams pradėjo rodyti viso ekrano reklamą apie savo VPN paslaugą. Reklamos kampanija sulaukė visuotinio nepasitenkinimo, daugelis apgailestavo dėl trikdančio, įkyraus pažeidimo, kuris prieštarauja tariamoms pagrindinėms „Firefox“ vertybėms. Reklama buvo rodoma per naršyklės pranešimų sistemą, todėl ją buvo sunku užblokuoti tradicine reklamos blokavimo priemone, pavyzdžiui, „uBlock Origin.

Be to, keliems naudotojams atrodė, kad VPN reklama gadina „Firefox“ ir naršymą internete. Daugelį „Bugzilla“ platformai pateiktų pranešimų apie klaidas „Mozilla“ kūrėjai iš pradžių pažymėjo kaip išspręstus, nes reklama veikė kaip numatyta ir nebuvo ką taisyti. Naudotojai galėjo visiškai išjungti VPN reklamą pakeisdami konfigūracijos parametrą „browser.vpn_promo.enabled“ (paslėptame about:config puslapyje) į „false“.

Galiausiai „Mozilla“ nusprendė nutraukti reklamos kampaniją, kartu atsiprašydama naudotojų. Dabar bendrovė sako, kad ji tik bandė suprasti, kaip geriausiai bendrauti su žmonėmis, kurie naudojasi „Firefox“, tačiau pasiekė visiškai priešingą rezultatą, nei buvo numatyta. Nepageidaujamas, įkyrus eksperimentas buvo greitai atšauktas, kaip „Mozilla“ jau kelis kartus padarė anksčiau.

Be to, kad VPN reklamos fiasko buvo ne tik erzinantis ir neproduktyvus, bet jį dar labiau apsunkino „Firefox“ kodo klaida. Naršyklės pranešimų sistema sukurta taip, kad „Firefox“ VPN reklama būtų rodoma tada, kai 20 minučių buvo nieko nenaršoma, tačiau VPN reklama, regis, buvo paleidžiama netinkamai dėl laiko skaičiavimo klaidos.