MSI patvirtino, kad Z370 palaikys 9000 serijos procesorius

Jau ne kartą matėme, kad naujus 9-os kartos „Core“ procesorius turėtų palaikyti esamos Z370 pagrindinės plokštės, bet iki šiol visa pateikiama informacija būdavo neoficiali. Tai buvo iki šiol, nes jau dabar MSI savo Z370 pagrindinėms plokštėms siūlo BIOS, kurie ir suteikia galimybę įsidėti spalį išleidžiamus naujus procesorius, kurie turės iki 8 branduolių.

Toks atgalinis suderinamumas tikrai patiks daugeliui, ypač tiems, kas turi 300 serijos pagrindinę plokštę. „Intel“ niekada nesistengė, kad pagrindinės plokštės turėtų ilgą gyvavimo laiką, bet šį kartą nuspręsta kitaip.

MSI, the world leading gaming motherboard manufacturer, is pleased to announce new BIOS updates for MSI Z370 motherboards to support Intel 9000 processors.

The new BIOS updates are all fully optimized for Intel 9000 processors. Updated BIOS versions for MSI Z370 motherboards are shown as below. Make sure to download the Z370 motherboard updated BIOS version for Intel 9000 processors optimization.